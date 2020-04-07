Erling Haaland: Sörloth fantastik işler yapıyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Yıldız isimden Sörloth'a övgü: Fantastik işler yapıyor

: Sörloth fantastik işler yapıyor

Erling Haaland: Sörloth fantastik işler yapıyor

Alman devi 'da forma giyen , forması altında bu sezon 'de gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarını peşine takan 'a övgüler yağdırdı. Genç yıldız, Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı Sörloth hakkında, "Bu sezon 'de gerçekten fantastik işler yapıyor. Onu bu şekilde başarılı görmek sevindirici" dedi.

formasıyla 'de bu sezon attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan ve takımının liderlik koltuğunda oturmasında başrol oynayan 'a bir övgü de 'dan geldi.

433'e flaş açıklamalarda bulunan 'un Norveçli yıldızı Haaland, Avrupa'nın dev takımlarını peşine takan Sörloth hakkında şu ifadelere yer verdi:

"FANTASTİK İŞLERE İMZA ATIYOR"
Trabzonspor için önemli bir parça haline geldi. Fantastik işlere imza atıyor. Kendisiyle vakit geçiriyorum. Bu sezon 'de gerçekten fantastik işler yapıyor. Onu bu şekilde başarılı görmek sevindirici.

"DOĞRULARI YAPARSAK GELECEĞİMİZ PARLAK"
Norveç'den son zamanlarda birçok iyi oyuncu çıktı. Devamı da geliyor, benden daha genç oyuncular yetişiyor. Birçok yeteneğe sahipler. Eğer bu şekilde sıkı çalışmaya devam edersek güzel bir gelecek bizi bekliyor. Doğruları yapmaya devam ettikçe geleceğimiz parlak.

  1. 07.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erling Haaland: Sörloth fantastik işler yapıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA