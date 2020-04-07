Erling Haaland: Sörloth fantastik işler yapıyor
Alman devi Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland, Trabzonspor forması altında bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarını peşine takan Alexander Sörloth'a övgüler yağdırdı. Genç yıldız, Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı Sörloth hakkında, "Bu sezon Türkiye'de gerçekten fantastik işler yapıyor. Onu bu şekilde başarılı görmek sevindirici" dedi.
Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de bu sezon attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan ve takımının liderlik koltuğunda oturmasında başrol oynayan Alexander Sörloth'a bir övgü de Erling Haaland'dan geldi.
433'e flaş açıklamalarda bulunan Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Haaland, Avrupa'nın dev takımlarını peşine takan Sörloth hakkında şu ifadelere yer verdi:
"FANTASTİK İŞLERE İMZA ATIYOR"
Trabzonspor için önemli bir parça haline geldi. Fantastik işlere imza atıyor. Kendisiyle milli takımda vakit geçiriyorum. Bu sezon Türkiye'de gerçekten fantastik işler yapıyor. Onu bu şekilde başarılı görmek sevindirici.
"DOĞRULARI YAPARSAK GELECEĞİMİZ PARLAK"
Norveç'den son zamanlarda birçok iyi oyuncu çıktı. Devamı da geliyor, benden daha genç oyuncular yetişiyor. Birçok yeteneğe sahipler. Eğer bu şekilde sıkı çalışmaya devam edersek güzel bir gelecek bizi bekliyor. Doğruları yapmaya devam ettikçe geleceğimiz parlak.
- 07.04.2020
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Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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