Trabzonsporlu futbolculardan "mutfak pasları"
Trabzonspor'da yeni tip corona virüsü (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kulüp tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunularak, futbolculardan Doğan Erdoğan'ın yemek yaptığı video paylaşıldı.
Trabzonspor kulübü sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Doğan Erdoğan, evinin mutfak bölümünde yemek yaptı.
"Mutfak Pasları" başlığıyla ve "Evde kal" etiketiyle paylaşılan videoda, Erdoğan kuşbaşı ve makarna hazırladı.
Daha önce kendisine mutfak pası atan Hüseyin Türkmen'in evde annesinden yardım aldığını söyleyen Doğan Erdoğan, kendisinin ise tek başına yaptığı belirtti.
Doğan Erdoğan, yemeğin ardından mutfak pasını Uğurcan Çakır'a atarak, "Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Karnım doyacak. Şimdi Uğurcan Çakır, 'Sen dersin ben daha iyi yaparım. Ben bu işte ustayım.' O zaman çıkar yaparsın. Ben pası Uğurcan Çakır'a atıyorum. Kaledeki yeteneklerini yemekte de göstermesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
Doğan Erdoğan kuşbaşı ve makarna hazırlayarak mutfak pasını kaleci Uğurcan Çakır'a attı??????pic.twitter.com/YIImdNUp42— Fotomaç (@fotomac) April 6, 2020
- 06.04.2020
- Güncelleme: 06.04.2020 12:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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