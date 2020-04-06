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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Trabzonsporlu futbolculardan "mutfak pasları"

Trabzonsporlu futbolculardan "mutfak pasları"

'da yeni tip corona virüsü (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kulüp tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunularak, futbolculardan Doğan Erdoğan'ın yemek yaptığı video paylaşıldı.

kulübü sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Doğan Erdoğan, evinin mutfak bölümünde yemek yaptı.

"Mutfak Pasları" başlığıyla ve "Evde kal" etiketiyle paylaşılan videoda, Erdoğan kuşbaşı ve makarna hazırladı.

Daha önce kendisine mutfak pası atan Hüseyin Türkmen'in evde annesinden yardım aldığını söyleyen Doğan Erdoğan, kendisinin ise tek başına yaptığı belirtti.

Doğan Erdoğan, yemeğin ardından mutfak pasını 'a atarak, "Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Karnım doyacak. Şimdi Uğurcan Çakır, 'Sen dersin ben daha iyi yaparım. Ben bu işte ustayım.' O zaman çıkar yaparsın. Ben pası Uğurcan Çakır'a atıyorum. Kaledeki yeteneklerini yemekte de göstermesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 12:58
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