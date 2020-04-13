Jose Sosa'dan flaş itiraf! "Kariyerimdeki en kötü an..."

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa kariyeriyle ilgili konuşurken, futbola başlama öyküsünden, oyun tarzındaki değişikliklere kadar merak edilen birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Sosa'nın açıklamalarından satır başları:

"ANNEM ÇOK İYİ FUTBOL OYNARDI"

Evimizin önünde küçük bir alan vardı ve orada erkekler ile kızlar turnuvalar yapıyordu. Annem de oynayan kadınlar arasındaydı, çok yetenekliydi. Babama, "Ona futbolu annesi öğretti" diyorlar.

"TÜRKİYE KADINLARI DESTEKLİYOR"

Bence futbolun cinsiyetle alakası yok. Kadınlar da her seviyede bu oyunu oynayabiliyor. Benim kızlarımın annesi Carolina da arkadaşlarıyla futbol oynuyor. Türkiye de bu konuda kadınları destekliyor.

"DÜNYA KUPASI KADROSUNA SEÇİLMEMEK KARİYERİMDEKİ EN KÖTÜ ANDI"

2014 Dünya Kupası öncesinde elemelerde tüm maçlarda oynamıştım, güçlü bir gruptaydık. Sabella, kupa öncesi son kararını verirken bana seçilmediğimi söyledi. Kariyerimdeki en kötü andı. Sonrasında onunla konuşmadım.

"MESSI HER SANİYE SENİ ŞAŞIRTABİLİYOR"

Bazen ben bir rakibimi geçiyorum ve mutlu oluyorum ancak Messi olmuyor. Biraz daha sürüyor topu, az daha sürüyor. 2-3-4 kez geçiyor rakipleri üst üste, çünkü yapabiliyor. Onunla ve ona karşı oynadım, harika bir oyuncu. Her saniye seni şaşırtabiliyor, hep bir çözüm bulabiliyor.

"MESSI, RIQUELME VE VERON..."

Kariyerimde beni en çok şaşırtan takım arkadaşlarım Messi ve Riquelme. 2008 Olimpiyatlarında onlarla oynadım. Harika bir oyun görüşleri var. Sonra, Veron. 31 yaşında, Arjantin'i şaşırtan bir oyun oynuyordu. Bayern Münih'te de Ribery ve Ze Roberto ile oynadım, ikisi de teknik ve çok fit oyunculardı.

"SIMEONE BENDEN VAZGEÇTİ"

Bir orta sha oyuncusunun oyun görüşü ve oyunu anlayışı iyi olmalı. Önceleri serbest oynuyordum ancak Simeone 4-4-2 oynayarak, benden vazgeçti ve Avrupa'da serbest bir oyuncu olarak oynamanın zor olduğunu anlattı. Gençken herkesi geçebileceğini düşünüyorsunuz ancak zamanla futbol değişti.