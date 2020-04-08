Trabzonspor'da Sosa ve Novak müjdesi

Başkan Ahmet Ağaoğlu, sözleşmeleri sona erecek kaptan Jose Sosa ve Filip Novak konusunda bir sorun bulunmadığını kaydetti. Bu futbolcularla görüştüklerine işaret eden Ağaoğlu, "Sözleşme konusunda sadece bu ikisiyle konuşuyoruz. Onlarla zaten bir noktadayız. Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız. Böyle bir sürece denk geldi. Sürecin netleşmesini bekliyoruz. Bizim iki futbolcumuz var sözleşmesi biten. Kiralıklarla alakalı olarak sezon sonunda karar vereceğiz. Zaten Ndiaye, Sörloth var. Sörloth'un opsiyonu var ve bir yıl daha sözleşmesi devam ediyor. Bu oyuncu konusunda da sorunumuz yok" diye konuştu.





JOSE SOSA NE YAPTI?

Karadeniz devinin süper yıldızı Jose Sosa, maçlardaki performansının yanı sıra kaptanlık görevini hakkını vererek yapması nedeniyle tam bir lider gibi davranıyor. Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan bordo-mavililerin maestrosu, bu sezonki performansı ile büyülüyor. Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, kendini fazlasıyla aştı. Tangocu, Karadeniz ekibine katıldığı ilk senede 27 maçta sadece 2 asist yapabildi. Geçen sezon ise 30 karşılaşmaya çıktı ve 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi. Yıldız futbolcu, bu sezon ise Fırtına'daki en verimli dönemine ulaştı. Sosa, 36 maçta 8 gol attı ve 10 da asist yaptı.

FILIP NOVAK NE YAPTI?

Bordo-mavili takımın sol bek oyuncusu Novak, forma giydiği 79 maçta 14 gol attı. Bordo-mavili kulübe 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde Danimarka'nın Midtjylland kulübünden 1 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ile alınan 29 yaşındaki futbolcu, 66 lig maçında 11, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 2, Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 1 kez olmak üzere toplam 79 maçta 14 gol kaydetti. Trabzonspor'da ilk sezonunda 15 lig sınavında 3 gol atan başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon da 29 lig maçında 5, 3 kupa karşılaşmasında 1 gol atarak 32 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Novak, bu sezon da ligde 22 maçta 3, Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 1 kez sahne aldı.