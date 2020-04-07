Trabzonspor'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Fırtına'dan 3 büyüklere transfer çalımı! Masaya oturuldu

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Trabzonspor'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Gana basını; , ve ’nin istediği ’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile masaya oturduğunu yazdı. Ganalı yıldızın kulübü ile sözleşmesi 2022’de bitiyor. İşte transfere dair tüm detaylar...

Dünyada futbola koronavirüs salgını nedeniyle ara verilirken iddiaları ise hız kesmeden devam ediyor. için de hemen her gün birçok isim yazılmaya devam ediliyor. Bu kez Gana basını, devinin 'un yetenekli futbolcusu için devreye girdiğini yazdı. Ghanacrusader'de yer alan habere göre, bordo-mavililer, Mensah'ı kadrosuna katmak için transfer yarışına girdi. Haberde, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in orta sahanın hücum gücünü artırmak için Mensah'ı istediği yazıldı. İlk temasların yapıldığı kaydedildi ve transfer sezonu açıldığında anlaşmanın yapılacağı belirtildi. 10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta oynayan Mensah bu sezon Kayserispor ile çıktığı toplam 21 maçta 3 gol attı ve 8 de asist yaptı.

8 ASİSTLE LİGDE 4'ÜNCÜ SIRADA
26 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı ekibe sezon başında 'den transfer olmuştu. Kayserispor'a 3.6 milyon euro karşılığında alınan Mensah, daha önce 'da da forma giymişti. Bu sezon takımın en çok asist yapan ismi olan Bernard Mensah, asist krallığında ise dördüncü sırada yer alıyor. Zirvede 12 asist ile 'den Edin Visca yer alırken, 10 asist ile 'dan , 9 asistle 'tan ve 8 asist ile Hes Kablo Kayserispor'dan Bernard ilk 4'te. Bordo-mavili yönetimin, Kayserispor'un ligdeki durumuna göre para+takas formülü ile bu transferi bitirmeyi hedeflediği dile getiriliyor. Yönetimin bu konuda elini çabuk tutmak istediği vurgulandı. Çünkü yetenekli futbolcunun adı sıkça Beşiktaş, G.Saray ve ile de anılıyordu.

Kasımpaşa ile toplam 32 maça çıkan ve 5 gol atıp 7 de asist yapan Mensah, Kayserispor'da ise 49 karşılaşmada 7 kez fileleri sarsarken, 9 kez de gol pası verdi.

  1. 7.4.2020
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