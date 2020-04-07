Süper Lig'in devleri Anıl Başaran için karşı karşıya!

Ekol Göz Balıkesirspor'da bu sezon dikkatleri üzerine çeken Rahmi Anıl Başaran, Süper Lig devlerini peşine taktı.

Yeni Asır'ın haberine göre; TFF 1. Lig'de 27 karşılaşmada 7 gol kaydeden Başaran, başta Galatasaray olmak üzere Trabzonspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Konyaspor'un radarına girdi.

5 Süper Lig ekibinin 20 yaşındaki golcüyü menajerler vasıtasıyla izlettiği öğrenildi.

BAL-KES KASAYI DOLDURACAK

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor formasıyla 27 karşılaşmanın 23'ünde ilk 11 başlayan Anıl Başaran, 7 gol 1 asistlik performans sergeledi. U-19 takımında 1 maçta oynayan, U-21 takımında 47 maçta 24 golle dikkat çeken genç oyuncu, transfer döneminin gözdesi olacak. Rahmi Anıl'ı, yaz döneminde Süper Lig takımlarına satmayı planlayan Bal-Kes kasasına önemli bir gelir koymayı hedefliyor.