Süper Lig'in devleri Anıl Başaran için karşı karşıya!
Süper Lig ekipleri, corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara esnasında bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor, Konyaspor ve Antalyaspor, TFF. 1 Lig ekiplerinden Ekol Göz Balıkesirspor'da forma giyen Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katabilmek için kozlarını paylaşıyor.
Ekol Göz Balıkesirspor'da bu sezon dikkatleri üzerine çeken Rahmi Anıl Başaran, Süper Lig devlerini peşine taktı.
Yeni Asır'ın haberine göre; TFF 1. Lig'de 27 karşılaşmada 7 gol kaydeden Başaran, başta Galatasaray olmak üzere Trabzonspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Konyaspor'un radarına girdi.
5 Süper Lig ekibinin 20 yaşındaki golcüyü menajerler vasıtasıyla izlettiği öğrenildi.
BAL-KES KASAYI DOLDURACAK
TFF 1. Lig'de Balıkesirspor formasıyla 27 karşılaşmanın 23'ünde ilk 11 başlayan Anıl Başaran, 7 gol 1 asistlik performans sergeledi. U-19 takımında 1 maçta oynayan, U-21 takımında 47 maçta 24 golle dikkat çeken genç oyuncu, transfer döneminin gözdesi olacak. Rahmi Anıl'ı, yaz döneminde Süper Lig takımlarına satmayı planlayan Bal-Kes kasasına önemli bir gelir koymayı hedefliyor.
- 07.04.2020
- Güncelleme: 07.04.2020 13:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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