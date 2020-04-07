Süper Lig'in devleri Anıl Başaran için karşı karşıya! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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'in devleri için karşı karşıya!

Süper Lig'in devleri Anıl Başaran için karşı karşıya!

ekipleri, corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara esnasında bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. , , , ve , . 1 Lig ekiplerinden 'da forma giyen Rahmi 'ı kadrosuna katabilmek için kozlarını paylaşıyor.

'da bu sezon dikkatleri üzerine çeken Rahmi , devlerini peşine taktı.

Yeni Asır'ın haberine göre; 1. Lig'de 27 karşılaşmada 7 gol kaydeden Başaran, başta olmak üzere , , ve 'un radarına girdi.

5 Süper Lig ekibinin 20 yaşındaki golcüyü menajerler vasıtasıyla izlettiği öğrenildi.

BAL-KES KASAYI DOLDURACAK

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor formasıyla 27 karşılaşmanın 23'ünde ilk 11 başlayan Anıl Başaran, 7 gol 1 asistlik performans sergeledi. U-19 takımında 1 maçta oynayan, U-21 takımında 47 maçta 24 golle dikkat çeken genç oyuncu, döneminin gözdesi olacak. Rahmi Anıl'ı, yaz döneminde Süper Lig takımlarına satmayı planlayan Bal-Kes kasasına önemli bir gelir koymayı hedefliyor.

  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 13:10
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