Talipleri artan Marcao için Galatasaray'dan flaş karar!
Son dakika haberine göre Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Chavez'den kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Marcao'nun taliplerinin artması üzerine sarı-kırmızılı kulüpten flaş bir karar çıktı. Cimbom, 23 yaşındaki stoperin maaşını revize ederek sözleşmesini yenileyecek.
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen süreçte önümüzdeki sezonun planlamasını da gerçekleştiren Galatasaray'da iç transfer harekatı başladı.
Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz Ligi ekibi Chavez'den 4 milyon euro karşılığında transfer edilen Marcao'ya talipler her gün artıyor. Bu gelişmeler sonrası sözleşmesini uzatmak isteyen Cimbom, oyuncunun maaşında da iyileştirme yapmayı planlıyor.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın 2020-21 sezonunda 850 bin Euro maaş alacak olan Marcao'nun ücretini artıracağı ve 2021-22 sezonunun sonunda bitecek sözleşmeyi 2 yıl uzatacağı öğrenildi. Yönetim özellikle Atalanta'nın çok yakından ilgilendiği genç yıldızı 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayı düşünmüyor.
Marcao zaman zaman bireysel hatalar yapsa da pas yeteneği ve çabukluğu ile fark yaratıyor.
- 07.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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