Talipleri artan Marcao için Galatasaray'dan flaş karar!

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen süreçte önümüzdeki sezonun planlamasını da gerçekleştiren Galatasaray'da iç transfer harekatı başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz Ligi ekibi Chavez'den 4 milyon euro karşılığında transfer edilen Marcao'ya talipler her gün artıyor. Bu gelişmeler sonrası sözleşmesini uzatmak isteyen Cimbom, oyuncunun maaşında da iyileştirme yapmayı planlıyor.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın 2020-21 sezonunda 850 bin Euro maaş alacak olan Marcao'nun ücretini artıracağı ve 2021-22 sezonunun sonunda bitecek sözleşmeyi 2 yıl uzatacağı öğrenildi. Yönetim özellikle Atalanta'nın çok yakından ilgilendiği genç yıldızı 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayı düşünmüyor.

Marcao zaman zaman bireysel hatalar yapsa da pas yeteneği ve çabukluğu ile fark yaratıyor.