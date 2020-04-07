Fatih Terim'i yıkan haber! Corona vürüsü sonrası...
Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e İtalya'dan kötü haber geldi. Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti, corona virüsü (koronavirüsü) tedavisinin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bir süre önce korona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilerek evine dönen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, İtalya'dan üzücü haber geldi.
Terim'in, Fiorentina'da görev aldığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
- 07.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'i yıkan haber! Corona vürüsü sonrası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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