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07 Nisan 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Fatih Terim'i yıkan haber! Corona vürüsü sonrası...

'i yıkan haber! Corona vürüsü sonrası...

Fatih Terim'i yıkan haber! Corona vürüsü sonrası...

Son dakika (koronavirüsü) gelişmesi... teknik direktörü 'e İtalya'dan kötü haber geldi. 'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci , corona virüsü (koronavirüsü) tedavisinin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Teknik Direktörü 'in, 'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci , geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bir süre önce korona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilerek evine dönen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, İtalya'dan üzücü haber geldi.

Terim'in, Fiorentina'da görev aldığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

  1. 07.04.2020
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