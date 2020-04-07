Galatasaray'da duygulandıran telefon! Selçuk İnan...
Galatasaray'da son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan virüs, özellikle Avrupa'da ölümcül bir şekilde şiddetini gösteriyor. Corona virüsü, Türkiye'yi de etkisi altına alırken, Süper Lig'in 2. bir emre kadar ertelenmesine sebep oldu. Kulüpler, bu bağlamda ekonomik sıkıntıya girerken, Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kaptan Selçuk İnan, Başkan Mustafa Cengiz'i aradı ve o duygusal konuşma gerçekleşti...
7 Nisan 2020 Salı 10:55
Güncelleme: 07.04.2020 11:45
Sosyal medyadan "Fedakarlığa hazırım" açıklaması yapan sarı kırmızılıların kaptanının telefonla görüştüğü Başkan Mustafa Cengiz'e de "Başkanım, bu olağanüstü süreçte üzerime düşen ne varsa yapacağımı bilmenizi isterim" dediği öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cengiz ve yöneticiler, Selçuk'un yaklaşımı için "G.Saray kaptanına yakışır bir duruş sergiledi" yorumunda bulundu. İşte detaylar...
Dünya üzerinde liglerin ertelendiği tüm ülkelerde kulüpler koronavirüsün ekonomilerine olan etkisini azaltmak için çalışmalar yürütürken kaptan Selçuk İnan'ın tavrı ve yaklaşımı Galatasaray'da herkesin alkışını aldı!
Geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yaşanan bu olağanüstü süreçte fedakarlık yapmaya hazır olduğunu açıklayan kaptan Selçuk İnan'ın sarı kırmızılı ekibin başkanı Mustafa Cengiz ile de görüşerek taraftarlar ve kamuoyu ile paylaştığı ifadeleri bizzat aktardığı ortaya çıktı.
'KENDİSİNİ ÇOK TAKDİR EDİYORUZ'
Hürriyet'in haberine göre, Cengiz'i telefonla arayan 35 yaşındaki futbolcunun, "Başkanım, yaşanan bu olağanüstü süreçte üzerime düşen ne varsa yapacağımı bilmenizi isterim. Galatasaray kaptanı olarak her şeye hazırım" dediği öğrenildi.