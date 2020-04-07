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Galatasaray'da duygulandıran telefon! Selçuk İnan...

Galatasaray'da son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan virüs, özellikle Avrupa'da ölümcül bir şekilde şiddetini gösteriyor. Corona virüsü, Türkiye'yi de etkisi altına alırken, Süper Lig'in 2. bir emre kadar ertelenmesine sebep oldu. Kulüpler, bu bağlamda ekonomik sıkıntıya girerken, Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kaptan Selçuk İnan, Başkan Mustafa Cengiz'i aradı ve o duygusal konuşma gerçekleşti...

7 Nisan 2020 Salı 10:55 Güncelleme: 07.04.2020 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





