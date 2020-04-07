Galatasaray'a hayır demişti... Tercihi şaşırttı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Galatasaray'a hayır demişti... Tercihi şaşırttı!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada takımlar uzaktan da olsa çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon için de çalışmalarına şimdiden başlayan kulüplerden Galatasaray'da geçtiğimiz aylarda Mustafa Kapı krizi yaşanmış, genç oyuncu Galatasaray'ın sözleşme teklifine hayır yanıtı vermişti. Bu konuda yaşanan gelişme herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

7 Nisan 2020 Salı 10:14
Galatasaray'a hayır demişti... Tercihi şaşırttı!

Galatasaray'da A takımda oynamak isteyen, U19'da yer almayı kabul etmeyen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılıların yeni mukavele teklifine "Hayır" yanıtı verdi.

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Galatasaray'a hayır demişti... Tercihi şaşırttı!

Bu gelişme sonrası Mustafa kapı kadro dışı bırakıldı. Avrupa'da kariyerine devam etmek isteyen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın yeni sezonda nereye gideceği merakla bekleniyor.

Galatasaray'a hayır demişti... Tercihi şaşırttı!

8 Ağustos'ta 18 yaşına girecek olan Mustafa Kapı, transferde talimat engeline takılmayacak.

Galatasaray'a hayır demişti... Tercihi şaşırttı!

Cimbom'un kadro dışı bıraktığı genç oyuncu Mustafa Kapı'ya Hollanda'dan Fortuna Sittard talip oldu.

Galatasaray'a hayır demişti... Tercihi şaşırttı!

Hollanda ekibinin başkanı Işıtan Gün, genç yıldızı takıma katmakta kararlı. Corona virüsü salgını nedeniyle transfer çalışmaları askıya alınsa da, Fortuna Sittard'ın önümüzdeki süreçte Mustafa Kapı için somut adımlar atması bekleniyor.

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