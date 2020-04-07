Galatasaray'a hayır demişti... Tercihi şaşırttı!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada takımlar uzaktan da olsa çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon için de çalışmalarına şimdiden başlayan kulüplerden Galatasaray'da geçtiğimiz aylarda Mustafa Kapı krizi yaşanmış, genç oyuncu Galatasaray'ın sözleşme teklifine hayır yanıtı vermişti. Bu konuda yaşanan gelişme herkesi şaşırttı. İşte detaylar...