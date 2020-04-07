Fatih Terim'de son dakika! Corona virüsü testi... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Fatih Terim’in ikinci corona virüsü testi sonuçlandı!

Son dakika: ’in ikinci corona virüsü testi sonuçlandı

Son dakika: Fatih Terim’in ikinci corona virüsü testi sonuçlandı

teknik direktörü , geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalanmış tedavi olduğu hastaneden taburcu edilerek evde kendisini karantinaya almıştı. Terim'den sevindirici haber geldi... Son dakika haberine göre tecrübeli teknik adamın yapılan ikinci corona virüsü testi negatif çıktı.

ve Türk futbolunun sembol isimlerinden olan 'de son dakika gelişmesi... Galatasaray'ın ve Türk futbolunun sembol isimleri arasında yer alan Fatih Terim, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamış ve sevenlerini üzmüştü. 23 Mart'ta tedavi altına alınan Fatih Terim'den 30 Mart'ta güzel haber gelmişti.

Öksürüğü tamamen geçen ve hastalığın semptomlarından iyice kurtulan 66 yaşındaki futbol adamı, 30 Mart'ta taburcu edilmişti. 14 gün evinde karantina altında kalacağı ve kendisini izole edeceği açıklanan Fatih Terim'in yapılan son testinin de negatif çıktığı öğrenildi. 13 Nisan'a kadar evinde kendini izole edecek olan deneyimli teknik direktör, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına geri dönecek.

Gün içinde Galatasaray'ın Fatih Terim'le ilgili gelişmeyi resmi hesaplarından duyurması bekleniyor.

Bu zorlu süreçte Galatasaraylı oyuncular da, hocalarını yalnız bırakmadı. Yerlisi yabancısı tüm isimler sık sık Terim'i telefonla arayıp destek oldu. Ancak bu görüşmelerde genellikle moral veren taraf Terim'in olduğu öğrenildi. İyi olduğunu belirten ve öğrencilerinden kesinlikle morallerini bozmamalarını isteyen Terim, hastalık günlerinin geride kalacağını müjdelemişti.

  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 13:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Fatih Terim’in ikinci corona virüsü testi sonuçlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA