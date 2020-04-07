Son dakika: Fatih Terim’in ikinci corona virüsü testi sonuçlandı

Galatasaray ve Türk futbolunun sembol isimlerinden olan Fatih Terim'de son dakika gelişmesi... Galatasaray'ın ve Türk futbolunun sembol isimleri arasında yer alan Fatih Terim, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamış ve sevenlerini üzmüştü. 23 Mart'ta tedavi altına alınan Fatih Terim'den 30 Mart'ta güzel haber gelmişti.

Öksürüğü tamamen geçen ve hastalığın semptomlarından iyice kurtulan 66 yaşındaki futbol adamı, 30 Mart'ta taburcu edilmişti. 14 gün evinde karantina altında kalacağı ve kendisini izole edeceği açıklanan Fatih Terim'in yapılan son testinin de negatif çıktığı öğrenildi. 13 Nisan'a kadar evinde kendini izole edecek olan deneyimli teknik direktör, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına geri dönecek.

Gün içinde Galatasaray'ın Fatih Terim'le ilgili gelişmeyi resmi hesaplarından duyurması bekleniyor.

Bu zorlu süreçte Galatasaraylı oyuncular da, hocalarını yalnız bırakmadı. Yerlisi yabancısı tüm isimler sık sık Terim'i telefonla arayıp destek oldu. Ancak bu görüşmelerde genellikle moral veren taraf Terim'in olduğu öğrenildi. İyi olduğunu belirten ve öğrencilerinden kesinlikle morallerini bozmamalarını isteyen Terim, hastalık günlerinin geride kalacağını müjdelemişti.