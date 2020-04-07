Son dakika: Fatih Terim’in ikinci corona virüsü testi sonuçlandı
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalanmış tedavi olduğu hastaneden taburcu edilerek evde kendisini karantinaya almıştı. Terim'den sevindirici haber geldi... Son dakika haberine göre tecrübeli teknik adamın yapılan ikinci corona virüsü testi negatif çıktı.
Galatasaray ve Türk futbolunun sembol isimlerinden olan Fatih Terim'de son dakika gelişmesi... Galatasaray'ın ve Türk futbolunun sembol isimleri arasında yer alan Fatih Terim, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamış ve sevenlerini üzmüştü. 23 Mart'ta tedavi altına alınan Fatih Terim'den 30 Mart'ta güzel haber gelmişti.
Öksürüğü tamamen geçen ve hastalığın semptomlarından iyice kurtulan 66 yaşındaki futbol adamı, 30 Mart'ta taburcu edilmişti. 14 gün evinde karantina altında kalacağı ve kendisini izole edeceği açıklanan Fatih Terim'in yapılan son testinin de negatif çıktığı öğrenildi. 13 Nisan'a kadar evinde kendini izole edecek olan deneyimli teknik direktör, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına geri dönecek.
Gün içinde Galatasaray'ın Fatih Terim'le ilgili gelişmeyi resmi hesaplarından duyurması bekleniyor.
Bu zorlu süreçte Galatasaraylı oyuncular da, hocalarını yalnız bırakmadı. Yerlisi yabancısı tüm isimler sık sık Terim'i telefonla arayıp destek oldu. Ancak bu görüşmelerde genellikle moral veren taraf Terim'in olduğu öğrenildi. İyi olduğunu belirten ve öğrencilerinden kesinlikle morallerini bozmamalarını isteyen Terim, hastalık günlerinin geride kalacağını müjdelemişti.
- 07.04.2020
- Güncelleme: 07.04.2020 13:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fatih Terim’in ikinci corona virüsü testi sonuçlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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