Galatasaray tarihinde bir ilk! Sözleşmeler...

Galatasaray'da corona virüsüne yakalanan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ikinci testleri negatif çıkmış gelen bu haberde camiada sevinçle karşılanmıştı. Sarı-kırmızılılarda çalışmalar evden devam ederken bir haber de Luyindama'dan gelirken Galatasaray tarihinde de bir ilk yaşandı. İşte detaylar...