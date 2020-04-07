Galatasaray tarihinde bir ilk! Sözleşmeler... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Galatasaray tarihinde bir ilk! Sözleşmeler...

Galatasaray'da corona virüsüne yakalanan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ikinci testleri negatif çıkmış gelen bu haberde camiada sevinçle karşılanmıştı. Sarı-kırmızılılarda çalışmalar evden devam ederken bir haber de Luyindama'dan gelirken Galatasaray tarihinde de bir ilk yaşandı. İşte detaylar...

7 Nisan 2020 Salı 17:53
Galatasaray tarihinde bir ilk! Sözleşmeler...

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen kulüplerin başında şüphesiz Galatasaray geliyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray tarihinde bir ilk! Sözleşmeler...

Sarı-kırmızılı kulüpte Abdurrahim Albayrak'ın ardından Yusuf Günay ve Fatih Terim'de virüse yakalanmış bu haberler camiayı derinden üzmüştü.

Galatasaray tarihinde bir ilk! Sözleşmeler...

Üç ismin virüse yakalanmasının ardından tüm kulüp çalışanları ve futbolculara test yapılmasının ardından korkulan olmamış, pozitif bir vakaya rastlanılmamıştı.

Galatasaray tarihinde bir ilk! Sözleşmeler...

Corona virüsü teşhisi konulan Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Yusuf Günay da tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiş yapılan ikinci testler de negatif çıkmıştı.

Galatasaray tarihinde bir ilk! Sözleşmeler...

Bu haber camiada sevinçle karşılanırken, geçtiğimiz günlerde fotomac.com.tr'nin elde ettiği bilgiler herkesi şaşırtmıştı.

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