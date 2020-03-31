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Galatasaraylı futbolcular evde kalmadılar! Florya'da idman...
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede can kayıpları yaşanmaya devam ederken ülkemizde de doktorlar tarafından çok zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamak ve evde gönüllü karantina uygulaması tavsiye ediliyor. Futbol camiasında da birçok oyuncu kendisini izole etmiş durumdayken, Fotomac.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre Galatasaray kulübünde bazı oyuncular Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idmanlarını sürdürüyor. İşte o isimler... (ÖZEL HABER / FOTOMAC.COM.TR)
31 Mart 2020 Salı 18:11
Güncelleme: 31.03.2020 18:11
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Dünyayı etkisi altına alan ve spor dünyasını da yakından etkileyen corona virüsü nedeniyle Türkiye'de de ligler süresiz bir şekilde ertelenmişti.
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Türk spor camiasından Rüştü Reçber, Fenerbahçe Beko Basketbol Takım'ında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışan ve Futbol A Takımı'nda ismi açıklanmayan bir futbolcunun da testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.
Birçok kulüp, oyuncu ve çalışanlarını teste sokarken Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın da corona virüse yakalandığı açıklanmıştı.
Tedavi için hastaneye yatan 3 yönetici tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen isimlerin son durumlarının iyi olduğu öğrenilmişti.
A Takım oyuncularının da kendilerini virüsten korunmak maksatlı evlerinde izole ettiği ve çalışmalarına ev ortamında devam ettiği biliniyordu.