Galatasaraylı futbolcular evde kalmadılar! Florya'da idman...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede can kayıpları yaşanmaya devam ederken ülkemizde de doktorlar tarafından çok zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamak ve evde gönüllü karantina uygulaması tavsiye ediliyor. Futbol camiasında da birçok oyuncu kendisini izole etmiş durumdayken, Fotomac.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre Galatasaray kulübünde bazı oyuncular Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idmanlarını sürdürüyor. İşte o isimler... (ÖZEL HABER / FOTOMAC.COM.TR)