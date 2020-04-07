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07 Nisan 2020, Salı
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İstikrarın adı Campi

İstikrarın adı Campi

29 yaşındaki Arjantinli stoper, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun içindeki hareketliliği ile savunma hattını toparladı.

'un sezon başında Arjantin'in Estudiantes takımından renklerine bağladığı 29 yaşındaki defans oyuncusu, istikrarlı görüntüsüyle göz doldurdu. , gerek Hüseyin Türkmen'le, gerekse devre arası transferi Da Costa ile sağladığı uyum ile de büyük beğeni topladı. Ligde henüz golü bulunmayan Arjantinli stoperin 1 asisti var. Hava toplarındaki üstün mücadele gücü, oyun içindeki hareketliliği ile defans hattının adeta bel kemiği olmayı başaran tangocu, takımda beklenenin üzerinde bir verimlilik gösterdi. 1.93 boyundaki stoperle birlikte Trabzonspor bu bölgedeki açığını da kapatmış oldu. Bu sezon bordo-mavili formayla 'de oynadığı 18 maçın 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, bin 530 dakika süre aldı. Campi, 'nda da 3 kez sahaya çıkarken (270 dakika), sınavlarında da 7 maçta 482 dakika forma giydi.

BURADA ÇOK MUTLUYUM
Ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını ve zirvede olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Gaston Campi, kulüp dergisine yaptığı açıklamada iki kulvarda yarışmanın da önemine vurgu yapmıştı. Trabzonspor'da olmaktan duyduğu mutluluğu her zaman dile getiren başarılı oyuncu, "Her futbolcunun hayalini kurabileceği bir kulüpteyim. İnsanların sevgisini hissediyorum. Düzenli olarak oynuyorum ve iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum" demişti.

  1. 7.4.2020
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