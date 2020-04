Ağaoğlu ligin geleceği ile ilgili konuştu: Devlet ne derse o

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de normal bir süreç yaşanmadığını belirtti. Tedbirler kapsamında liglere ara verildiğini anımsatan Başkan, liglerin yeniden başlamasına ilişkin, "Burada ülke vatandaşlarının sağlığı söz konusu, sorumluluğu da devlette. Onun için her zaman söylediğim gibi bu işin kararını da devlet verir, biz uygularız. 'Haziran' der haziranda oynarız. 'Mayıs' der mayısta oynarız" ifadesini kullandı. Süper Lig'in geleceği için konuşmanın şu an için erken olduğunu ifade eden Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

KARARI BEKLEYECEĞİZ

"Ama şu alınan tedbirler, vatandaşların çok büyük bölümünün tedbirlere göstermiş olduğu hassasiyet, sağlık çalışanlarının olağanüstü gayreti sanki haziran başında bir şekilde bu işe başlayabilecekmişiz gibi gösteriyor. Biz oyunculara mayıs başına kadar izin verdik. Mayıs başında antrenmanlara başlayacağız. Haziranda müsabakalara başlayacakmışız gibi bir planlama yaptık. Burada virüsün seyri, devletin alacağı karar önemli. Vatandaşın sağlığı, refahı devlette. Bu işin sorumluluğu da devlette. Devletin vereceği kararı bekleyeceğiz. Saygılı olup o kararı uygulayacağız."