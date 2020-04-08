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Akyazı'dan çıkış yok

Akyazı'dan çıkış yok

'nda 2017'de 1-0 galip geldiği maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Stadı'na veda eden bordo-mavililer, Kompleksi'ndeki yeni stadında oynadığı üçüncü yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak mücadelesini sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2017'de 1-0 galip geldiği maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Stadı'na veda eden bordo-mavililer, Kompleksi'ndeki yeni stadında oynadığı üçüncü yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak mücadelesini sürdürüyor. tarafından 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki ilk maçını 29 Ocak 2017'de ile oynayan , müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı. Fırtına, Şenol Güneş Stadyumu'nda bugüne kadar ligde 57 maç yaptı. Bu periyotta 33 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Attığı 122 gole karşılık ise kalesinde 73 gol gördü.

SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Trabzonspor yeni stadyumunda 'un üç büyükleri , ve 'a karşı bugüne kadar oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. Bordo- mavililer iki mağlubiyeti siyah- beyazlı takım karşısında 4-3 ve 2-0'lık sonuçlarla almıştı.rt

ORALAMA 30 BİN SEYİRCİ

Fırtına yeni stadyumunda ortalama 30 bin seyirciye oynadı. Bordomavili kulüp kapasitesi 41 bin 461 olan stadı, Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray derbilerinde doldururken, bu sezonki rekor ise tribünlerin tamamen bordo- mavili taraftarlara ait olduğu F.Bahçe'nin 2-1 mağlup edildiği maçta geldi. Söz konusu maçı 39 binin üzerinde taraftar izlemişti.

  1. 8.4.2020
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