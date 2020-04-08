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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Uğurcan’ı çok beğeniyorum

Uğurcan’ı çok beğeniyorum

, ve A 'ın formalarını giyen , en çok 'un kalecisi 'ı beğendiğini söyledi. Milli eldiven, "Bu dönemde çok iyi bir kaleci jenerasyonu yakaladık. Uğurcan Çakır'ı çok beğeniyorum. Avrupa'nın önemli takımlarından birine olacağını düşünüyorum. 'de da iyi bir isim" dedi.

, ve A 'ın formalarını giyen , en çok 'un kalecisi 'ı beğendiğini söyledi. Milli eldiven, "Bu dönemde çok iyi bir kaleci jenerasyonu yakaladık. Uğurcan Çakır'ı çok beğeniyorum. Avrupa'nın önemli takımlarından birine olacağını düşünüyorum. 'de da iyi bir isim" dedi.
  1. 8.4.2020
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