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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Tamari listede değil

Tamari listede değil

Fırtına'nın temsilcisi Apoel'in Ürdünlü yıldızı 'nin peşine düştüğü yönündeki haberler Rum basınını harekete geçirdi.

Fırtına'nın temsilcisi Apoel'in Ürdünlü yıldızı 'nin peşine düştüğü yönündeki haberler Rum basınını harekete geçirdi. Kerkida.net sitesi konuyla ilgili Başkan 'nu telefonla arayarak teyit etmek istediklerini belirterek, "Ahmet Ağaoğlu ile temasa geçip Tamari'yi sorduk. Kendisi bize, 'Bahsettiğiniz futbolcu kim? Hakkında çok şey yazılmış olabilir ancak bizim transfer listemizde değil' diyerek teşekkür etti" haberini yaptı.
  1. 8.4.2020
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