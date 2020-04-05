Trabzonspor aradığı yıldızı Brezilya'da buldu!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Obi Mikel'in takımdan ayrılmasının ardından orta saha arayışlarına hız veren bordo-mavililer bir yandan da sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Novak'ın 1.5 milyon Euro'da diretmesinin ardından Fırtına alternatifini Brezilya'da buldu. İşte Trabzonspor'un transfer etmek istediği genç yıldız...
5 Nisan 2020 Pazar 22:43
Güncelleme: 05.04.2020 22:48
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Trabzonspor'da lige verilen arada transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
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Obi Mikel'in ayrılığının ardından orta sahaya takviye yapmak isteyen Fırtına'da Ante Palaversa, Marvelous Nakamba ve Frank Boya isimleri üzerinde duruluyor.
Trabzonspor orta sahanın yanı sıra sol bek için de arayışlarını sürdürüyor.
NOVAK 1.5 MİLYON EURO'DA DİRETİYOR.
Karadeniz Fırtınası iç transferde çalışmalarını sürdürüyor... Sosa'ya yıllık 2 milyon Euro teklif eden yönetim Tangocu ile el sıkışmak üzere…. Novak'ın İspanya'dan talibi var. Yıldız oyuncuya Trabzonspor 1 milyon Euro civarında teklif yapıldı. Novak 1.5 milyon Euro civarında istiyor.
ALTERNATİFİ BREZİLYADA BULUNDU
Trabzonspor'da Çek futbolcu Filip Novak'ın sözleşmesi, bu sezon sonunda sona eriyor. Bordo mavili takım başarılı sol beki elinde tutmak istiyor ancak aksi durumda alternatifini de hazırda bekletiyor. Trabzonspor'un aklındaki isim ise Corinthias'tanCarlosAugusto.