Son dakika haberi: Trabzonspor'a 23'lük Sosa: Lucas Robertone - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Rapor olumlu! 23'lük Sosa Trabzonspor'a

'a 23'lük Sosa:

Trabzonspor'a 23'lük Sosa: Lucas Robertone

Son dakika haberine göre corona virüsü salgını nedeniyle 'e ara verilen süreçte bir yandan da çalışmalarını sürdüren , 'da forma giyen ve 'Yeni Sosa' yakıştırması yapılan 'ye kancayı taktı.

'de bu sezon fırtına gibi esen 'da liderliği getiren etkenlerden bir tanesi de şüphesiz kaptan 'nın performansı oldu.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sosa ile mukavele uzatacak olan Fırtına, bir yandan da 35 yaşına girecek olan yıldızın veliahtını aramaya başlamıştı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bordo-mavili ekibin izleme komitesi, aradığı oyuncu Arjantin Süper Ligi'nde buldu.

'da forma giyen ve 1 yıl daha mukavelesi bulunan komite tarafından takip edilirken, scout ekibinden çok olumlu rapor aldı.

SOSA'NIN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Scout ekibinin raporuna göre 23 yaşındaki orta sahasının en önemli özellikleri duran toplardaki ustalığı ve sağ ayağını roket gibi kullanabilmesi.

Trabzonspor yönetiminin Jose Sosa'dan da görüş alarak transferde harekete geçmesi bekleniyor.

  1. 06.04.2020
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