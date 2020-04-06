Trabzonspor'a 23'lük Sosa: Lucas Robertone
Son dakika haberine göre corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen süreçte bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Velez Sarsfield'da forma giyen ve 'Yeni Sosa' yakıştırması yapılan Lucas Robertone'ye kancayı taktı.
Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor'da liderliği getiren etkenlerden bir tanesi de şüphesiz kaptan Jose Sosa'nın performansı oldu.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sosa ile mukavele uzatacak olan Fırtına, bir yandan da 35 yaşına girecek olan yıldızın veliahtını aramaya başlamıştı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bordo-mavili ekibin izleme komitesi, aradığı oyuncu Arjantin Süper Ligi'nde buldu.
Velez Sarsfield'da forma giyen ve 1 yıl daha mukavelesi bulunan Lucas Robertone komite tarafından takip edilirken, scout ekibinden çok olumlu rapor aldı.
SOSA'NIN GÖRÜŞÜ ALINACAK
Scout ekibinin raporuna göre 23 yaşındaki orta sahasının en önemli özellikleri duran toplardaki ustalığı ve sağ ayağını roket gibi kullanabilmesi.
Trabzonspor yönetiminin Jose Sosa'dan da görüş alarak transferde harekete geçmesi bekleniyor.
- 06.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'a 23'lük Sosa: Lucas Robertone haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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