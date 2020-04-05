Portekiz devi Benfica Uğurcan Çakır için devreye girdi

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Genç file bekçi ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Portekiz ekibi Benfica'nın kalecisi Odysseas Vlachodimos olası transferi Uğurcan Çakır'ı gözde haline getirdi.

25 yaşındaki Yunan file bekçisinin Avrupa'dan talipleri artarken, son olarak Milan ve Napoli'nin devreye girdiği ve genç eldiveni yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

İNGİLİZ DEVLERİ DE DEVREDE

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre ise Benfica, kalecisinin yerini Trabzonspor'un genç eldiveni Uğurcan Çakır ile doldurmak istiyor.

Gazete, Uğurcan Çakır'ın Vlachodimos'un yerine alınabilecek 1 numaralı aday olduğunu yazdı ve Arsenal, Tottenham, Liverpool ve Leicester'ın da genç file bekçisiyle ilgilendiğini duyurdu.

Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor'un kalesini koruduğu 25 maçta 27 gol yerken, 4 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Uğurcan'ın Trabzonspor ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.