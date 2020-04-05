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05 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Talipleri artıyor! Avrupa'nın devi peşinde

Portekiz devi için devreye girdi

Portekiz devi Benfica Uğurcan Çakır için devreye girdi

'un başarılı kalecisi için her geçen gün iddiası ortaya atılıyor. Son iddia Portekiz basınından geldi. Genç kaleci için 'nın devreye girdiği ileri sürüldü. Gazete ayrıca Uğurcan Çakır için , Tottenham, ve Leicester City'nin de devrede olduğunu duyurdu.

'un başarılı kalecisi , kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Genç file bekçi ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Portekiz ekibi 'nın kalecisi Odysseas Vlachodimos olası transferi Uğurcan Çakır'ı gözde haline getirdi.

25 yaşındaki Yunan file bekçisinin Avrupa'dan talipleri artarken, son olarak Milan ve 'nin devreye girdiği ve genç eldiveni yaz döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

İNGİLİZ DEVLERİ DE DEVREDE

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre ise Benfica, kalecisinin yerini Trabzonspor'un genç eldiveni Uğurcan Çakır ile doldurmak istiyor.

Gazete, Uğurcan Çakır'ın Vlachodimos'un yerine alınabilecek 1 numaralı aday olduğunu yazdı ve , Tottenham, ve Leicester'ın da genç file bekçisiyle ilgilendiğini duyurdu.

Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor'un kalesini koruduğu 25 maçta 27 gol yerken, 4 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Uğurcan'ın Trabzonspor ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 05.04.2020
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