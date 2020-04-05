Portekiz devi Benfica Uğurcan Çakır için devreye girdi
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için her geçen gün transfer iddiası ortaya atılıyor. Son iddia Portekiz basınından geldi. Genç kaleci için Benfica'nın devreye girdiği ileri sürüldü. Gazete ayrıca Uğurcan Çakır için Arsenal, Tottenham, Liverpool ve Leicester City'nin de devrede olduğunu duyurdu.
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Genç file bekçi ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Portekiz ekibi Benfica'nın kalecisi Odysseas Vlachodimos olası transferi Uğurcan Çakır'ı gözde haline getirdi.
25 yaşındaki Yunan file bekçisinin Avrupa'dan talipleri artarken, son olarak Milan ve Napoli'nin devreye girdiği ve genç eldiveni yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.
İNGİLİZ DEVLERİ DE DEVREDE
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre ise Benfica, kalecisinin yerini Trabzonspor'un genç eldiveni Uğurcan Çakır ile doldurmak istiyor.
Gazete, Uğurcan Çakır'ın Vlachodimos'un yerine alınabilecek 1 numaralı aday olduğunu yazdı ve Arsenal, Tottenham, Liverpool ve Leicester'ın da genç file bekçisiyle ilgilendiğini duyurdu.
Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor'un kalesini koruduğu 25 maçta 27 gol yerken, 4 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.
Uğurcan'ın Trabzonspor ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 05.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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