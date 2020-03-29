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29 Mart 2020, Pazar
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Uğurcan: Biz hep hazırız

Uğurcan: Biz hep hazırız

ekibinin kalecisi , evlerinde olmalarına rağmen idmanlarını sürdürdüklerini söyledi. eldiven " ancak herkes ligler oynanıyormuş gibi aynı ciddiyette çalışıyor. Herkes futbolu çok özledi ancak öncelikle sağlıklı şekilde bu durumdan kurtulmamız gerekiyor. fubolun konuşulduğu günlere hep birlikte geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

ekibinin kalecisi , evlerinde olmalarına rağmen idmanlarını sürdürdüklerini söyledi. eldiven " ancak herkes ligler oynanıyormuş gibi aynı ciddiyette çalışıyor. Herkes futbolu çok özledi ancak öncelikle sağlıklı şekilde bu durumdan kurtulmamız gerekiyor. fubolun konuşulduğu günlere hep birlikte geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 29.3.2020
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