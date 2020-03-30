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30 Mart 2020, Pazartesi
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Yusuf elleriyle yardım dağıttı

Yusuf elleriyle yardım dağıttı

Lille'de oynayan , corona virüsü nedeniyle zor günler yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerini unutmadı.

, mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere elleriyle hazırlayıp dezenfekte ettiği erzakları verdi. Gerekli önlemleri alan Yazıcı, aileleri sosyal mesafeyi koruyarak ziyaret etti.

  1. 30.3.2020
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