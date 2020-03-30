Yusuf elleriyle yardım dağıttı
Lille'de oynayan Yusuf Yazıcı, corona virüsü nedeniyle zor günler yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerini unutmadı.
Yusuf Yazıcı, mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere elleriyle hazırlayıp dezenfekte ettiği erzakları verdi. Gerekli önlemleri alan Yazıcı, aileleri sosyal mesafeyi koruyarak ziyaret etti.
- 30.3.2020
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