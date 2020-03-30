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30 Mart 2020, Pazartesi
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fenomen oldu

Filip Novak fenomen oldu

Corona virüsü sebebiyle 'Evde Kal' çağrısına harfiyen uyan , sosyal medyaya yüklediği videolarla fenomen oldu.

Çek sol bek sadece yaptığı antrenmanları değil, günlük rutinlerini de paylaşıyor. Diş fırçalamaktan, kahvaltıya kadar detaylı videolar yükleyen Novak'ın bu anları izleyicilerinin yüzünü güldürüyor.

  1. 30.3.2020
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