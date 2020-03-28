Trabzonspor'a Real Madrid'den transfer piyangosu! İbre Sörloth'a döndü
Trabzonspor için son dakika transfer gelişmesi... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Norveçli golcü Alexander Sörloth, attığı gollerle takımını zirveye taşırken, diğer yandan da Avrupa'da transfer listelerinin 1 numaralı ismi olmayı başardı. Bu bağlamda Trabzonsporlu golcüye dünya devi Real Madrid talip oldu. Aktarılan bilgilere göre İspanyol devi için artık Sörloth, 1 numaralı hedef ve bu transfer için kesenin ağzı açılacak! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan Trabzonspor'a kiralık transfer olan Alexander Sörloth paylaşılamıyor... Bu sezon attığı gollerle bordo mavilileri zirveye taşıyan yıldız isim, bu kez transfer spekülasyonlarında zirveye oturdu.
Buna göre Norveçli golcü için atağa kalkan Real Madrid'li yetkililer, yaz transfer sezonunda hem Crystal Palace ile hem de Trabzonspor ile anlaşarak oyuncuya imzayı attırmak istiyor.
HAALAND 2. PLANDA KALDI
Öte yandan Sörloth'un vatandaşı Haaland ile de ilgilenen Real Madrid, bu transferi 2. plana koydu. Oyuncunun 2021'e dek takımı Borussia Dortmund ile sözleşmesi olması, operasyonun seyrinin olumsuz yönde ilerlemesine sebep olurken, Sörloth daha ulaşılabilir bir hedef olarak gözüküyor.
Alexander Sörloth, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda çıktığı 39 müsabakada 25 gol üretirken 7 de asist yaptı.
- 28.03.2020
- Güncelleme: 28.03.2020 10:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'a Real Madrid'den transfer piyangosu! İbre Sörloth'a döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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