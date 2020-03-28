Trabzonspor'a Real Madrid'den transfer piyangosu! İbre Sörloth'a döndü | Sörloth Real Madrid'e transfer olacak mı? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
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'a 'den piyangosu! İbre Sörloth'a döndü

Trabzonspor'a Real Madrid'den transfer piyangosu! İbre Sörloth'a döndü

için son dakika gelişmesi... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Norveçli golcü , attığı gollerle takımını zirveye taşırken, diğer yandan da Avrupa'da transfer listelerinin 1 numaralı ismi olmayı başardı. Bu bağlamda Trabzonsporlu golcüye dünya devi talip oldu. Aktarılan bilgilere göre İspanyol devi için artık Sörloth, 1 numaralı hedef ve bu transfer için kesenin ağzı açılacak! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 'a kiralık olan paylaşılamıyor... Bu sezon attığı gollerle bordo mavilileri zirveye taşıyan yıldız isim, bu kez transfer spekülasyonlarında zirveye oturdu.

Buna göre Norveçli golcü için atağa kalkan 'li yetkililer, yaz transfer sezonunda hem Crystal Palace ile hem de Trabzonspor ile anlaşarak oyuncuya imzayı attırmak istiyor.

HAALAND 2. PLANDA KALDI

Öte yandan Sörloth'un vatandaşı Haaland ile de ilgilenen Real Madrid, bu transferi 2. plana koydu. Oyuncunun 2021'e dek takımı Borussia Dortmund ile sözleşmesi olması, operasyonun seyrinin olumsuz yönde ilerlemesine sebep olurken, Sörloth daha ulaşılabilir bir hedef olarak gözüküyor.

Alexander Sörloth, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda çıktığı 39 müsabakada 25 gol üretirken 7 de asist yaptı.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 10:25
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