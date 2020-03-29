Trabzonspor'un yıldızı Pereira en iyi 11'ini açıkladı!
Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Pereira, Instagram hesabından taraftarın kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, bir taraftarın "En iyi 11'in ne olurdu?" sorusuna yıldız futbolcudan beğeni toplayan yanıt geldi. Forvette Cristiano Ronaldo'ya yer veren Pereira, yıldız futbolcunun arkasında Abdülkadir Ömür ve Jose Sosa'ya da yer verdi.
Trabzonspor'un tecrübeli ismi Pereira, sosyal meya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı.
Bir takipçisinin "En iyi 11'in ne olurdu?" sorusunu yanıtlayan Pereira, Trabzonspor'dan iki ismi kadrosuna yazdı.
Forvet hattında Cristiano Ronaldo'yu koyan tecrübeli isim, Abdülkadir Ömür ve Sosa'yı da hemen arkasına yazdı.
Pereira'nın bu paylaşımı büyük beğeni aldı.
- 29.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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