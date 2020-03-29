Trabzonspor'un yıldızı Pereira en iyi 11'ini açıkladı!  - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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'un yıldızı en iyi 11'ini açıkladı!

Trabzonspor'un yıldızı Pereira en iyi 11'ini açıkladı!

'un Portekizli futbolcusu , hesabından taraftarın kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, bir taraftarın "En iyi 11'in ne olurdu?" sorusuna yıldız futbolcudan beğeni toplayan yanıt geldi. Forvette 'ya yer veren Pereira, yıldız futbolcunun arkasında Abdülkadir Ömür ve 'ya da yer verdi.

'un tecrübeli ismi , sosyal meya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı.

Bir takipçisinin "En iyi 11'in ne olurdu?" sorusunu yanıtlayan Pereira, Trabzonspor'dan iki ismi kadrosuna yazdı.

Forvet hattında 'yu koyan tecrübeli isim, Abdülkadir Ömür ve Sosa'yı da hemen arkasına yazdı.

Pereira'nın bu paylaşımı büyük beğeni aldı.


  1. 29.03.2020
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