Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu turnuvadaki kadro tercihi büyük merak konusu haline gelirken dikkat çeken haber geldi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 18:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 18:42
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın geniş kadrosu açıklandı.

İŞTE AÇIKLANAN LİSTE:

KALECİ

Altay Bayındır

Ersin Destanoğlu

Mert Günok

Muhammed Şengezer

Uğurcan Çakır

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı

Ahmetcan Kaplan

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Mustafa Eskihellaç

Ozan Kabak

Samet Akaydın

Yusuf Akçiçek

Zeki Çelik

ORTA SAHA

Atakan Karazor

Demir Ege Tıknaz

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

FORVET

Aral Şimşir

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

Yusuf Sarı

