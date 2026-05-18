A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın geniş kadrosu açıklandı.
İŞTE AÇIKLANAN LİSTE:
KALECİ
Uğurcan Çakır
DEFANS
Ahmetcan Kaplan
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Mustafa Eskihellaç
Ozan Kabak
Samet Akaydın
Yusuf Akçiçek
Zeki Çelik
ORTA SAHA
Atakan Karazor
Demir Ege Tıknaz
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
FORVET
Aral Şimşir
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
Yusuf Sarı
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın geniş kadrosu açıklandı. #BizimÇocuklar🇹🇷 pic.twitter.com/qcS4e5gCYH— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) May 18, 2026