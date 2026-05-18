Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktı!

Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor'un Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktı.

Giriş: 18 Mayıs 2026, Pazartesi 18:15

Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) resmi açıklama geldi.

İŞTE TFF'NİN YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMA:

Trabzonspor A.Ş. ile Tümosan Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü oynanacak 64. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının biletleri satışa sunuldu.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri www.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar www.passo.com.tr adresinde yer almaktadır

