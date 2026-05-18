Brezilya Milli Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı! Ederson ve Gabriel Sara..

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.
Fenerbahçeli file bekçisi Ederson kadroda yer aldı fakat Galatasaraylı orta saha oyuncusu Gabriel Sara kadroya dahil edilmedi.
Öte yandan, milli takımdaki geleceği merak konusu olan Neymar, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından kadroya alındı.
İşte Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu:
Kaleci: Alisson, Ederson, Weverton
Defans: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Santos, Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley
Orta Saha: Guimares, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paqueta
Forvet: Endrick, Martinelli, Thiago, Henrique, Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vincius
Gabriel Sara'nın 2025-26 sezonu performansı
Bu sezon Sarı-kırmızılı ekiple 42 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu Sara, 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası grubu
Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alıyor.
Brezilya'nın C Grubu'ndaki rakipleri:
Fas
Haiti
İskoçya