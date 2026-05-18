Ziraat Türkiye Kupası
Brezilya Milli Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı! Ederson ve Gabriel Sara..

Brezilya A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Açıklanan listede Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson yer aldı. Galatasaray'dan Gabriel Sara ise listede kendisine yer bulamadı. İşte o liste...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 00:51 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 01:13
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Fenerbahçeli file bekçisi Ederson kadroda yer aldı fakat Galatasaraylı orta saha oyuncusu Gabriel Sara kadroya dahil edilmedi.

Öte yandan, milli takımdaki geleceği merak konusu olan Neymar, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından kadroya alındı.

İşte Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu:

Kaleci: Alisson, Ederson, Weverton

Defans: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Santos, Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley

Orta Saha: Guimares, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paqueta

Forvet: Endrick, Martinelli, Thiago, Henrique, Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vincius

Gabriel Sara'nın 2025-26 sezonu performansı

Bu sezon Sarı-kırmızılı ekiple 42 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu Sara, 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası grubu

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alıyor.

Brezilya'nın C Grubu'ndaki rakipleri:

Fas

Haiti

İskoçya

