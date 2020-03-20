İstikrar abideleri
Süper Lig'de 53 puanla lider olan lider Trabzonspor'da, istatistiklerde Sörloth ile Nwakaeme, ön plana çıktı.
Süper Lig'de 53 puanla lider olan lider Trabzonspor'da, istatistiklerde Sörloth ile Nwakaeme, ön plana çıktı. Trabzonspor'a sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan 24 yaşındaki Norveçli golcü, Süper Lig'de 26 maçta forma giydi. İki bin 270 dakika sahada kalan başarılı forveti, 24 maçta iki bin 25 dakika ile Nwakaeme takip etti.
EN GOLCÜ SÖRLOTH
Trabzonspor'un gol makinesi Sörloth, 26 maçta attığı 19 golle krallık yarışında zirvede. Sörloth'u en fazla süre alan oyuncular sıralamasında olduğu gibi Nwakaeme 9 golle izledi.
- 20.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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