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20 Mart 2020, Cuma
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İstikrar abideleri

İstikrar abideleri

Süper Lig'de 53 puanla lider olan lider 'da, istatistiklerde Sörloth ile Nwakaeme, ön plana çıktı.

'de 53 puanla lider olan lider 'da, istatistiklerde Sörloth ile Nwakaeme, ön plana çıktı. Trabzonspor'a sezon başında 'nin kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan 24 yaşındaki Norveçli golcü, Süper Lig'de 26 maçta forma giydi. İki bin 270 dakika sahada kalan başarılı forveti, 24 maçta iki bin 25 dakika ile Nwakaeme takip etti.

EN GOLCÜ SÖRLOTH

Trabzonspor'un gol makinesi Sörloth, 26 maçta attığı 19 golle krallık yarışında zirvede. Sörloth'u en fazla süre alan oyuncular sıralamasında olduğu gibi Nwakaeme 9 golle izledi.

  1. 20.3.2020
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