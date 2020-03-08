Süper Lig'de kadın seyirci oranı en yüksek tribün Trabzonspor'da

Süper Lig'in 24 haftalık bölümünde kadın seyirci ortalaması oranı en yüksek ekip, yüzde 18 ile Trabzonspor oldu.

Süper Lig'de kart sayısı 5.2 milyon olan Passolig'in verilerine göre, şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavili ekip, 24 haftada ortalama 29 bin 835 seyirciye oynadı. Tribününde yüzde 18'lik kadın izleyici oranıyla ilk sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, seyirci ortalamasında ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından 3. sırayı elde etti.

Seyirci ortalamasında ilk 2 sırayı elinde bulunduran İstanbul ekipleri, kadın seyirci oranında ise alt basamaklarda kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, 39 bin 555 ile taraftar ortalamasında bütün rakiplerini geride bırakırken kadın seyirci oranında yüzde 15 ile 4. oldu.

Galatasaray da ezeli rakibi Fenerbahçe gibi seyirci sayısında üst sıralarda kadın taraftar oranında ise alt sırada yer aldı.

Kadın taraftar oranında da Fenerbahçe'yi takip eden ve yüzde 14 ile 5. sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, 24 maçta 34 bin 947 taraftar ortalamasını elde etti.

İLK 3'TE TEK İSTANBULLU

Kadın seyirci ortalamasında ilk 3'e giren tek İstanbul ekibi, ikinci sıradaki Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılar, 24 maçta 28 bin 545 seyirci ortalamasıyla 4. basamakta yer alırken, kadın taraftar ortalamasında yüzde 17'lik oranla Trabzonspor'un ardından 2. sırayı aldı.

İzmir temsilcisi Göztepe, yüzde 16'lık kadın seyirci ortalamasıyla 3. sıraya yerleşti.

Ege'nin sarı-kırmızılı temsilcisi, 24 maçta ortalama 9 bin 882 taraftarla 9'unculuğu elde etti.

MALATYASPOR SON SIRADA

BtcTurk Yeni Malatyaspor, kadın seyirci ortalamasında son sırada kaldı.

Taraftar sayısı ortalaması 7 bin 387 olan ve 13. sırayı alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, kadın taraftar oranında yüzde 6 ile son basamağa yerleşti.

Kadın taraftar oranında İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü, yüzde 7'lik bir oran yakalayabildi.

SÜPER LİG TAKIMLARININ SEYİRCİ ORTALAMASI

Fenerbahçe : 39 bin 555, Galatasaray: 34 bin 947, Trabzonspor: 29 bin 835, Beşiktaş: 28 bin 545, İttifak Holding Konyaspor: 16 bin 5, Fraport TAV Antalyaspor 11 bin 534, Demir Grup Sivasspor 11 bin 353, MKE Ankaragücü: 10 bin 775, Göztepe: 9 bin 882, Hes Kablo Kayserispor: 9 bin 536, Yukatel Denizlispor: 8 bin 611, Gaziantep FK: 8 bin 345, BtcTurk Yeni Malatyaspor: 7 bin 387, Çaykur Rizespor: 6 bin 436, Aytemiz Alanyaspor: 5 bin 311, Gençlerbirliği: 4 bin 862, Kasımpaşa: 3 bin 76, Medipol Başakşehir: 2 bin 892

SÜPER LİG TAKIMLARININ KADIN TARAFTAR ORANI

Trabzonspor yüzde 18, Beşiktaş yüzde 17, Göztepe yüzde 16, Fenerbahçe yüzde 15, Galatasaray yüzde 14, Aytemiz Alanyaspor 13, Medipol Başakşehir yüzde 12, Fraport TAV Antalyaspor yüzde 12, Çaykur Rizespor yüzde 11, Yukatel Denizlispor yüzde 10, Gençlerbirliği yüzde 10, Gaziantep FK yüzde 9, Kasımpaşa yüzde 8, Hes Kablo Kayserispor yüzde 8, Demir Grup Sivasspor yüzde 8, MKE Ankaragücü yüzde 7, İttifak Holding Konyaspor yüzde 7, BtcTurk Yeni Malatyaspor yüzde 6.