Trabzonspor'un yıldızı Badou Ndiaye taktik kağıdını yedi | Gaziantep FK Trabzonspor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Gaziantep'te ilginç olay! Yıldız futbolcu taktik kağıdını yedi

'un yıldızı Badou Ndiaye taktik kağıdını yedi

Trabzonspor'un yıldızı Badou Ndiaye taktik kağıdını yedi

'in 25'inci haftasında deplasmanda FK ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada bordo-mavililerin , maç içinde Badou Ndiaye'ye taktik kağıdı gönderdi. Ndiaye taktik kağıdını okuduktan sonra yedi.

'de Gazişehir FK ile arasında oynanan karşılaşmada oldukça ilginç bir olay yaşandı.

Trabzonspor , Badou Ndiaye'ye taktikle ilgili bir kağıt gönderdi.

TAKTİK KAĞIDINI YEDİ

Bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Ndiaye, Hüseyin Çimşir'den gelen taktik kağıdını okuduktan sonra kimsenin görmemesi için yedi. Bu anlar şaşkınlık yarattı.

Badou Ndiaye'nin taktik kağıdını yemesi, bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.


NOT: Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

  1. 07.03.2020
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