Trabzonspor'un yıldızı Badou Ndiaye taktik kağıdını yedi
Süper Lig'in 25'inci haftasında trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada bordo-mavililerin teknik direktörü Hüseyin Çimşir, maç içinde Badou Ndiaye'ye taktik kağıdı gönderdi. Ndiaye taktik kağıdını okuduktan sonra yedi.
Süper Lig'de Gazişehir FK ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada oldukça ilginç bir olay yaşandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Badou Ndiaye'ye taktikle ilgili bir kağıt gönderdi.
TAKTİK KAĞIDINI YEDİ
Bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Ndiaye, Hüseyin Çimşir'den gelen taktik kağıdını okuduktan sonra kimsenin görmemesi için yedi. Bu anlar şaşkınlık yarattı.
Badou Ndiaye'nin taktik kağıdını yemesi, bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.
NOT: Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
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Trabzonspor'un yıldızı Badou Ndiaye taktik kağıdını yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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