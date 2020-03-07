Trabzonspor'un yıldızı Badou Ndiaye taktik kağıdını yedi

Süper Lig'de Gazişehir FK ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada oldukça ilginç bir olay yaşandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Badou Ndiaye'ye taktikle ilgili bir kağıt gönderdi.

TAKTİK KAĞIDINI YEDİ

Bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Ndiaye, Hüseyin Çimşir'den gelen taktik kağıdını okuduktan sonra kimsenin görmemesi için yedi. Bu anlar şaşkınlık yarattı.

Badou Ndiaye'nin taktik kağıdını yemesi, bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.





NOT: Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.