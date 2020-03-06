İlk yarılarda niye durgun?
Son 3 maçın ilk yarılarındaki silik futbolu analiz ekibi irdeliyor.
Teknik heyet, son üç resmi karşılaşmanın ilk yarılarında kötü, ikinci yarılarında ise iyi performans ortaya koyulmasının nedenlerini araştırıyor. Bordo-mavililer; Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve kupada Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmaların ilk yarısında topla yüzde 35-40 oynarken, ikinci yarıda bu oran yüzde 55-60 seviyelerine çıkmıştı. Ayrıca söz konusu üç maçın ilk yarısında ciddi pas hataları dikkat çekmiş, ikinci yarılarda pas başarısı artış göstermişti. Analiz ekibi, bu performans farklılığını detaylı şekilde araştırıp, bir rapor halinde teknik ekibe sunacak. Soruna çözüm aranacak.
- 6.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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