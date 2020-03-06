Ailelerle park keyfi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Ailelerle park keyfi

Ailelerle park keyfi

Ailelerle park keyfi

Bordo-mavili futbolcular, önceki gün yapılan sabah antrenmanı sonrası aileleriyle birlikte stres attı.

Bordo-mavili futbolcular, önceki gün yapılan sabah antrenmanı sonrası aileleriyle birlikte stres attı. Farklı parklara giden ve vatandaşlarla kaynaşan futbolcular, eğlenceli vakit geçirdi. Birçok vatandaş daha önce özellikle yabancı oyuncuları parklarda çok fazla görmediklerini belirtti ve bu durumdan memnuniyetlerini dile getirdi.

  1. 6.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ailelerle park keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN