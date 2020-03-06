Ailelerle park keyfi
Bordo-mavili futbolcular, önceki gün yapılan sabah antrenmanı sonrası aileleriyle birlikte stres attı.
Bordo-mavili futbolcular, önceki gün yapılan sabah antrenmanı sonrası aileleriyle birlikte stres attı. Farklı parklara giden ve vatandaşlarla kaynaşan futbolcular, eğlenceli vakit geçirdi. Birçok vatandaş daha önce özellikle yabancı oyuncuları parklarda çok fazla görmediklerini belirtti ve bu durumdan memnuniyetlerini dile getirdi.
- 6.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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