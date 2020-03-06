Ailelerle park keyfi

Bordo-mavili futbolcular, önceki gün yapılan sabah antrenmanı sonrası aileleriyle birlikte stres attı. Farklı parklara giden ve vatandaşlarla kaynaşan futbolcular, eğlenceli vakit geçirdi. Birçok vatandaş daha önce özellikle yabancı oyuncuları parklarda çok fazla görmediklerini belirtti ve bu durumdan memnuniyetlerini dile getirdi.