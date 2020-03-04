Erce’den kritik hamleler

Uğurcan Çakır'ın yerine dün Trabzonspor'un kalesinde görev yapan Erce Kardeşler, başarılı işlere imza attı. 25 yaşındaki eldiven, birkaç pozisyonda F.Bahçe'nin hücum oyuncularına geçit vermedi ama Vedat'ın golüne engel olamadı.