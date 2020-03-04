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04 Mart 2020, Çarşamba
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Erce’den kritik hamleler

Erce’den kritik hamleler

 'ın yerine dün 'un kalesinde görev yapan , başarılı işlere imza attı.

'ın yerine dün 'un kalesinde görev yapan , başarılı işlere imza attı. 25 yaşındaki eldiven, birkaç pozisyonda F.Bahçe'nin hücum oyuncularına geçit vermedi ama Vedat'ın golüne engel olamadı.

  1. 4.3.2020
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