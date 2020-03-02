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02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor "Var olsun Yiğit asker..."

"Var olsun Yiğit asker..."

"Var olsun Yiğit asker..."

, şanlı Türk ordusunun ’te yürüttüğü harekata video mesajla destek verdi.

Bordo-mavililerin sitesinden yapılan paylaşımda "Ebediyen var olsun Cumhuriyeti. Var olsun onun her bir şanlı yiğit askeri" ifadeleri paylaşıldı. Bahar Kalkanı harekatı için paylaşılan bu videonun altına taraftarlar askerlerimiz için destek mesajı yolladılar.

  1. 2.3.2020
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