"Var olsun Yiğit asker..."

Bordo-mavililerin sitesinden yapılan paylaşımda "Ebediyen var olsun Türkiye Cumhuriyeti. Var olsun onun her bir şanlı yiğit askeri" ifadeleri paylaşıldı. Bahar Kalkanı harekatı için paylaşılan bu videonun altına taraftarlar askerlerimiz için destek mesajı yolladılar.