Ve Hüseyin Çimşir galibiyetin şifresini verdi! Beşiktaş...
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor'da gözler galibiyete çevrildi. Bordo mavili kulübün teknik patronu Hüseyin Çimşir, maç öncesi oyuncularıyla yaptığı konuşmada mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizerken, 90 dakika sakin kalmaları gerektiğini aktardı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.
Takvim'in haberine göre genç teknik adam, orta sahanın kontrolünü almaları gerektiğini vurgulayarak, "90 dakika boyunca rakibi boğmalıyız. Beşiktaş'a karşı iyi oynamak yetmez iyi de mücadele etmeliyiz" dedi.
Hüseyin hoca, "Ancak en önemlisi de 90 dakika boyunca sakin kalmalıyız... Bunu yaptığımız taktirde 3 puanın geleceğine inanıyorum. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.
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Trabzon dün İstanbul'a geldi. Bordo- Mavili taraftarlar takıma büyük ilgi gösterdi.
3 BÜYÜKLERE YENİLGİSİ YOK!
Trabzonspor, bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Bordomavililer 4 maça 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
TAM 9 OYUNCU KART SINIRINDA!
Beşiktaş'ta Boyd, Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N'Koudou ve Umut kart sınırında... Trabzonspor'da ise Campi, Pereira ve Guilherme kart görürse cezalı duruma düşecek.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Ve Hüseyin Çimşir galibiyetin şifresini verdi! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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