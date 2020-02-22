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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Ve Hüseyin Çimşir galibiyetin şifresini verdi! Beşiktaş...

Ve Hüseyin Çimşir galibiyetin şifresini verdi! ...

Ve Hüseyin Çimşir galibiyetin şifresini verdi! Beşiktaş...

Süper Lig'in 23. haftasında 'a konuk olacak 'da gözler galibiyete çevrildi. Bordo mavili kulübün teknik patronu Hüseyin Çimşir, maç öncesi oyuncularıyla yaptığı konuşmada mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizerken, 90 dakika sakin kalmaları gerektiğini aktardı.

Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, derbisi öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.


Takvim'in haberine göre genç teknik adam, orta sahanın kontrolünü almaları gerektiğini vurgulayarak, "90 dakika boyunca rakibi boğmalıyız. Beşiktaş'a karşı iyi oynamak yetmez iyi de mücadele etmeliyiz" dedi.

Hüseyin hoca, "Ancak en önemlisi de 90 dakika boyunca sakin kalmalıyız... Bunu yaptığımız taktirde 3 puanın geleceğine inanıyorum. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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  1. 22.02.2020
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