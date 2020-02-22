Beşiktaş - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler

TRABZON İÇİN 3 PUANDAN FAZLASI

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde hem bireysel hem de takım halinde daha önce elde edilen birçok başarıya da bir adım daha yaklaşacak ya da egale edecek. İşte galibiyetin Fırtına'ya getirecekleri: