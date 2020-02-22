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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Beşiktaş - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan zorlu karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın flaş kararlara imza attı. Trabzonspor'da ise Hüseyin Çimşir, Nwakaeme'nin yokluğunda yıldız isme forma şansı verdi. İşte zorlu karşılaşma öncesi her iki takımında sahaya çıkması beklenen 11'leri...
22 Şubat 2020 Cumartesi 06:44
Sergen Yalçın ve Hüseyin Çimşir kararını verdi! İşte derbi 11'leri

Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek hem puan farkını azaltmayı hem de şampiyonluk mücadelesi veren diğer rakiplerinin birbiriyle karşılaşacak olmasını avantaja çevirmeyi hedefliyor. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen bordo-mavili ekip de kritik randevudan galibiyetle ayrıldığı takdirde, önemli bir engeli daha aşmış olacak. Beşiktaş, Süper Lig'de geçen haftayı zirvenin 8 puan gerisinde 7. sırada tamamladı. Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor ise en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde lider bitirmeyi başardı.

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Sergen Yalçın ve Hüseyin Çimşir kararını verdi! İşte derbi 11'leri

KANATLAR LENS VE CANER'E EMANET

Trabzonspor maçına fizik kapasitesi yüksek ve oyunun savunma yönünde de etkili olabilen ilk 11'le çıkmayı planlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta 1-0 kaybedilen Medipol Başakşehir maçında hayal kırıklığına neden olan Abdoulay Diaby ve Kevin N'Koudou'yu yedekte bekletecek. Genç çalıştırıcı, sağ kanatta Jeremain Lens'e sol kanatta ise Caner Erkin'e görev verecek.

Sergen Yalçın ve Hüseyin Çimşir kararını verdi! İşte derbi 11'leri

Sol bekte de Caner'in yerine sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu iptal edilen Pedro Rebocho oynayacak. Öte yandan 47 yaşındaki teknek adamın, futbolcular arasındaki rekabeti üst düzeyde tutabilmek adına taktik antrenmanlarda as-yedek ayrımı gözetmeden takımı sahaya sürdüğü öğrenildi.

Sergen Yalçın ve Hüseyin Çimşir kararını verdi! İşte derbi 11'leri

6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta hastalığı nedeniyle Adem Ljajic takımdaki yerini alamayacak. Sarı kart cezası biten Gökhan Gönül ise tekrar 11'e dönüyor. Öte yandan siyah-beyazlı takımda Burak, Atiba, Caner, N'Koudou, Umut ve Boyd Trabzonspor maçında kart gördükleri takdirde gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

Sergen Yalçın ve Hüseyin Çimşir kararını verdi! İşte derbi 11'leri

TRABZON İÇİN 3 PUANDAN FAZLASI

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde hem bireysel hem de takım halinde daha önce elde edilen birçok başarıya da bir adım daha yaklaşacak ya da egale edecek. İşte galibiyetin Fırtına'ya getirecekleri:

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