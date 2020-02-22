Beşiktaş - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler
Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek hem puan farkını azaltmayı hem de şampiyonluk mücadelesi veren diğer rakiplerinin birbiriyle karşılaşacak olmasını avantaja çevirmeyi hedefliyor. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen bordo-mavili ekip de kritik randevudan galibiyetle ayrıldığı takdirde, önemli bir engeli daha aşmış olacak. Beşiktaş, Süper Lig'de geçen haftayı zirvenin 8 puan gerisinde 7. sırada tamamladı. Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor ise en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde lider bitirmeyi başardı.
KANATLAR LENS VE CANER'E EMANET
Trabzonspor maçına fizik kapasitesi yüksek ve oyunun savunma yönünde de etkili olabilen ilk 11'le çıkmayı planlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta 1-0 kaybedilen Medipol Başakşehir maçında hayal kırıklığına neden olan Abdoulay Diaby ve Kevin N'Koudou'yu yedekte bekletecek. Genç çalıştırıcı, sağ kanatta Jeremain Lens'e sol kanatta ise Caner Erkin'e görev verecek.
Sol bekte de Caner'in yerine sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu iptal edilen Pedro Rebocho oynayacak. Öte yandan 47 yaşındaki teknek adamın, futbolcular arasındaki rekabeti üst düzeyde tutabilmek adına taktik antrenmanlarda as-yedek ayrımı gözetmeden takımı sahaya sürdüğü öğrenildi.
6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta hastalığı nedeniyle Adem Ljajic takımdaki yerini alamayacak. Sarı kart cezası biten Gökhan Gönül ise tekrar 11'e dönüyor. Öte yandan siyah-beyazlı takımda Burak, Atiba, Caner, N'Koudou, Umut ve Boyd Trabzonspor maçında kart gördükleri takdirde gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.