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Beşiktaş'a Abdullah Avcı müjdesi! Finale kaldı

Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle ikinci yarının hemen başında Beşiktaş ile yolları ayrılan ve ismi Azerbaycan Milli Takımı ile anılan 56 yaşındaki antrenör Abdullah Avcı ve Azerbaycan Futbol Federasyonu arasında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

20 Şubat 2020 Perşembe 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





