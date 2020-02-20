Beşiktaş'a Abdullah Avcı müjdesi! Finale kaldı

Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle ikinci yarının hemen başında Beşiktaş ile yolları ayrılan ve ismi Azerbaycan Milli Takımı ile anılan 56 yaşındaki antrenör Abdullah Avcı ve Azerbaycan Futbol Federasyonu arasında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
20 Şubat 2020 Perşembe 10:03
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Geçtiğimiz ay Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı, başka bir kulüp ile anlaşma sağlamamıştı. Azerbaycan Futbol Federasyonu tarafından Azerbaycan Milli Takımı'na aday gösterilen Avcı hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
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Futbolpress isimli internet sitesi, milli takım için teknik direktör seçimlerinde bir aşama daha kaydedildiğini duyurdu.
Azerbaycan Futbol Federasyonu'na yakınlığıyla bilinen sitede yer alan detaylara göre, geniş kapsamlı hazırlanan antrenör listesi gerçekleştirilen toplantıyla birlikte daraltıldı.
ABDULLAH AVCI FİNALE KALDI
Geniş listesinin daraltılmasının ardından 6 teknik direktör son viraja girerken, Abdullah Avcı da bu isimler arasında yer aldı.
ANLAŞMA SAĞLANAMADI İDDİASI YALANLANDI
Öte yandan Azerbaycan Futbol Federasyonu ile tecrübeli antrenörün arasında anlaşma sağlanamadığı iddiasının da doğru olmadığı savunuldu.