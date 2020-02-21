Trabzonspor Beşiktaş maçında ilklerin peşinde! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Beşiktaş maçında ilklerin peşinde!

maçında ilklerin peşinde!

Trabzonspor Beşiktaş maçında ilklerin peşinde!

, deplasmanda oynayacağı maçını kazanarak 36 sezon sonra bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılması halinde 1983'den sonra rakibi karşısında üç maç üst üste kazanmış olacak.

'in 23. haftasında , 22 Şubat Cumartesi deplasmanda 'a konuk olacak. Bordo-mavililer lider olarak gittiği 'da , sahadan üç puanla ayrılması halinde bir çok ilklere de imza atmış olacak.

36 SEZON SONRA BİR İLK BAŞARMIŞ OLACAK

Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş karşısında 36 sezon sonra bir ilk başarmak için mücadele edecek. ekibi , siyah-beyazlı takım karşı galip gelmesi halinde 1983 yılından sonra ilk kez üst üst rakibi karşısında üç maçı kazanmış olacak.

15 SEZON SONRA BİR İLK DAHA YAŞANABİLİR

Trabzonspor'u liderliğe taşıyan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde 4'te 4 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Genç hoca bu hafta da Beşiktaş'ı yenmesi halinde , kendisi gibi 2004-2005 sezonunun devre arasında göreve başlayan 'in 5 maçlık serisini yakalamış olacak.

SÖRLOTH, BEŞİKTAŞ'A KARŞI GOL ATARSA BİR İLKE İMZA ATACAK

Bu sezon Süper Lig'de 17 golü bulunan Alexander Sörloth, 2014-15 sezonunda bordo-mavili takımın formasına giyen 'yu sezon tamamlanmadan yakalamıştı. Beşiktaş karşısında golle tanışması halinde bir ilke imza atacak olan Norveçli oyuncu Shota Arveladze'nin 1995-96'da 25 gol atmasının ardından 25 yıl sonra Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak.

SON 15 SEZONUN EN İYİ SERİSİNİ ELDE EDEBİLİR

Trabzonspor, rakibi Beşiktaş karşısında galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak. Ligde başarılı bir performans sergileyen bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atmış olan Karadeniz ekibi galibiyet serisini 7 maça çıkartacak.

haberin devamı

  1. 21.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Beşiktaş maçında ilklerin peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN