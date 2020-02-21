Trabzonspor'un Beşiktaş kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak olan Trabzonspor'da Nwakaeme şoku yaşandı.

Geçen hafta oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı futbolcu, bu hafta içinde takımla birlikte antrenmanlara çıkmasına rağmen Beşiktaş ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor'un konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 23. haftasında deplasmanda oynayacağımız Beşiktaş maçı kamp kafilemiz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolculardan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

SERKAN ASAN

JOAO PEREIRA

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANUEL DA COSTA

MANOEL MESSİAS

DOĞAN ERDOĞAN

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

ABDULKADİR PARMAK

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

BİLAL BAŞACIKOĞLU

GUILHERME

DANIEL STURRIDGE

ALEXANDER SORLOTH

CALEB EKUBAN