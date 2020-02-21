Trabzonspor'un Beşiktaş kamp kadrosu açıklandı!
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor derbisi öncesinde bordo mavililere kötü haber geldi. Buna göre Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'nin, İstanbul'da oynanacak karşılaşmaya götürülmeyeceği ve kadrodan çıkartıldığı bildirildi. İşte resmi siteden yapılan o açıklama...
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak olan Trabzonspor'da Nwakaeme şoku yaşandı.
Geçen hafta oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı futbolcu, bu hafta içinde takımla birlikte antrenmanlara çıkmasına rağmen Beşiktaş ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.
Trabzonspor'un konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 23. haftasında deplasmanda oynayacağımız Beşiktaş maçı kamp kafilemiz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolculardan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
SERKAN ASAN
JOAO PEREIRA
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSİAS
DOĞAN ERDOĞAN
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
ABDULKADİR PARMAK
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
BİLAL BAŞACIKOĞLU
GUILHERME
DANIEL STURRIDGE
ALEXANDER SORLOTH
CALEB EKUBAN
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 14:00
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Trabzonspor'un Beşiktaş kamp kadrosu açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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