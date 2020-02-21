Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dev derbinin son hazırlıklarını tamamlayarak Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Bordo-mavili ekip bir buçuk saatlik yolculuğun ardından İstanbul'a ulaştı. Bordo-mavililerde, Nwakaeme'nin yanı sıra Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür ile sarı kart cezalısı Obi Mikel, İstanbul'a getirilmedi.
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