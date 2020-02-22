Sörloth durdurulamıyor! Beşiktaş'ı da boş geçmedi
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor derbi maçında Beşiktaş'ın konuğu oldu. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Alexander Sörloth 5. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Norveçli golcü ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti.
Alexander Sörloth durdurulamıyor... Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, 5. dakikada Alexander Sörloth'un sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla mücadelede 1-0 öne geçti. Norveçli yıldız, Beşiktaş'a attığı golle Süper Lig'de toplamda 18. golüne ulaşmış oldu.
Alexander Sörloth, sezonun ilk yarısında Trabzonnspor'un Beşiktaş'ı 4-1 yendiği maçta da fileleri havalandırmıştı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 20:31
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Sörloth durdurulamıyor! Beşiktaş'ı da boş geçmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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