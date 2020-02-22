Sörloth durdurulamıyor! Beşiktaş'ı da boş geçmedi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Sörloth durdurulamıyor! 'ı da boş geçmedi

Sörloth durdurulamıyor! Beşiktaş'ı da boş geçmedi

'in 23. haftasında derbi maçında 'ın konuğu oldu. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu 5. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Norveçli golcü ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti.

durdurulamıyor... 'un yıldız futbolcusu 'ı da boş geçmedi. 'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, 5. dakikada Alexander Sörloth'un sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla mücadelede 1-0 öne geçti. Norveçli yıldız, Beşiktaş'a attığı golle Süper Lig'de toplamda 18. golüne ulaşmış oldu.

Alexander Sörloth, sezonun ilk yarısında Trabzonnspor'un Beşiktaş'ı 4-1 yendiği maçta da fileleri havalandırmıştı.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 20:31
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