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22 Şubat 2020, Cumartesi
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'tan 25 yıl sonra gelen rekor!

Alexander Sörloth'tan 25 yıl sonra gelen rekor!

'un yıldız futbolcusu , karşısında bordo-mavili takımın tarihine geçti. Norveçli golcü, derbi maçının 5. dakikasında attığı golle Cardozo'yu geride bırakarak 25 yıl sonra Trabzonspor tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu ünvanını aldı.

Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan , maçında attığı golle tarihine adını yazdırdı. Vodafone Park'taki mücadelenin 5. dakikasında ağları sarsan Norveçli golcü, bu sezonki 18. golünü attı ve bordo-mavili takımda bir sezonda en çok gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu.

GÖZÜNÜ SOTA'YA DİKTİ
Alexander Sörloth 23. haftada 18 gole ulaşarak Trabzonspor tarihinin en çok gol atan yabancısı konumunda bulunan Shota Arveladze'ye bir adım daha yaklaştı. Shota, bordo-mavili formayla 95-96 sezonunda 25 gol atmıştı.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 20:30
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