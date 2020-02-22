Alexander Sörloth'tan 25 yıl sonra gelen rekor!
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Alexander Sörloth, Beşiktaş karşısında bordo-mavili takımın tarihine geçti. Norveçli golcü, derbi maçının 5. dakikasında attığı golle Cardozo'yu geride bırakarak 25 yıl sonra Trabzonspor tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu ünvanını aldı.
Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Alexander Sörloth, Beşiktaş maçında attığı golle Trabzonspor tarihine adını yazdırdı. Vodafone Park'taki mücadelenin 5. dakikasında ağları sarsan Norveçli golcü, bu sezonki 18. golünü attı ve bordo-mavili takımda bir sezonda en çok gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu.
GÖZÜNÜ SOTA'YA DİKTİ
Alexander Sörloth 23. haftada 18 gole ulaşarak Trabzonspor tarihinin en çok gol atan yabancısı konumunda bulunan Shota Arveladze'ye bir adım daha yaklaştı. Shota, bordo-mavili formayla 95-96 sezonunda 25 gol atmıştı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 20:30
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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