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21 Şubat 2020, Cuma
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sınavı 3 ’ta

Fenerbahçe sınavı 3 Mart’ta

yarı final maçlarının programı belli oldu. 'ndan () yapılan açıklamaya göre, kupada yarı final ilk maçları 3 ve 4 , rövanş müsabakaları ise 21 ve tarihlerinde oynanacak.

yarı final maçlarının programı belli oldu. 'ndan () yapılan açıklamaya göre, kupada yarı final ilk maçları 3 ve 4 , rövanş müsabakaları ise 21 ve tarihlerinde oynanacak. Trabzon- F.Bahçe derbisi 3 Mart Salı günü 20.30'da Stadı'nda oynanacak.

  1. 21.2.2020
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