Nwakaeme yetişecek

Sivas maçında sakatlanan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde oynayacak. Yapılan açıklamada, "Nwakaeme'nin MR sonucunda ciddi bir sakatlık görülmemiş olup sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmiştir. Bu teşhis neticesinde kısmi ve limitli antrenman yapabilen oyuncumuz maça yetiştirilmesine çalışılacaktır" dedi.