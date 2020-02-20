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20 Şubat 2020, Perşembe
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yetişecek

Nwakaeme yetişecek

maçında sakatlanan Nijeryalı futbolcu, derbisinde oynayacak. Yapılan açıklamada, "'nin sonucunda ciddi bir sakatlık görülmemiş olup sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmiştir. Bu teşhis neticesinde kısmi ve limitli antrenman yapabilen oyuncumuz maça yetiştirilmesine çalışılacaktır" dedi.

maçında sakatlanan Nijeryalı futbolcu, derbisinde oynayacak. Yapılan açıklamada, "'nin sonucunda ciddi bir sakatlık görülmemiş olup sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmiştir. Bu teşhis neticesinde kısmi ve limitli antrenman yapabilen oyuncumuz maça yetiştirilmesine çalışılacaktır" dedi.

  1. 20.2.2020
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