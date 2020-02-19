Alexander Sörloth derbileri boş geçmedi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Alexander Sörloth derbileri boş geçmedi

derbileri boş geçmedi

Alexander Sörloth derbileri boş geçmedi

'un golcü oyuncusu , 'de forma giydiği ilk sezonda üç büyüklerin kalesini boş geçmedi. 17 golle krallık yarışını önde götüren Norveçli oyuncu, karşısında da bordo-mavililerin en büyük kozlarından biri olacak.

'in 23. haftasında lider deplasmanda 22 Şubat Cumartesi günü 'ın konuğu olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakada ekibi sahadan 3 puanla ayrılarak liderliğini korumak için mücadele edecek. Söz konusu karşılaşmada Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en büyük kozlarından biri takımın golcü oyuncusu Sörloth olacak.

ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI BOŞU YOK
Süper Lig'de forma giydiği 21 maçta 17 gole imza atarak takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında zirvede bulunan , ilk sezonunda üç büyüklerin ağlarını boş geçmedi. Beşiktaş, ve kalelerine 1'er gol gönderen Norveçli forvet, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında da bordo-mavililerin önemli kozu olacak.

İSTANBUL TAKIMLARINI SEVİYOR
Sörloth, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra diğer takımları ve kalelerini de boş geçmedi. Başarılı forvet oyuncusu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir kalesine toplamda 8 gol gönderdi. Bordo-mavililer, Sörloth'un gol attığı söz konusu maçlarda yenilmedi.
Sörloth'un İstanbul takımlarına karşı attığı goller:

1. hafta Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1
6. hafta Trabzonpor - Beşiktaş: 4-1 (1 gol)
9. hafta M.Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (1 gol)
13. hafta Trabzonsor - Galatasaray: 1-1
19. hafta Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0 (3 gol)
20. hafta Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1 (1 gol)

  1. 19.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alexander Sörloth derbileri boş geçmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN