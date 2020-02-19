Gerçek lider

Süper Lig'de 22'nci hafta geride kalırken 7 takımın şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Bir maç eksiği olmasına rağmen 44 puanlı lider Trabzonspor, 22 haftalık bölümde zirve için mücadele veren rakiplerinden Medipol Başakşehir, G.Saray, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalarda 15 puan topladı. Bordo-mavililer, 1.87 puan ortalaması ile bu takımların birbirleriyle oynadığı karşılaşmalar baz alındığında, en çok puan toplayan takım oldu. Ligin ilk yarısında 1-1 kaldığı Fenerbahçe'yi ikinci maçta 2-1 mağlup eden, 2-1 yenildiği Sivasspor'u 2-1 ile geçen, Beşiktaş'a karşı ilk maçı 4-1 kazanan, Başakşehir ile ilk yarıda 2-2 berabere kalan, Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden ve G.Saray ile de 1-1 kalan Fırtına, 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 15 puan topladı.

TRABZONSPOR'U SİVAS TAKİP ETTİ

Fırtına'yı, 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 15 puan toplayan ve 1.66 puan ortalaması elde eden Sivasspor takip etti. Üçüncü olan Fenerbahçe ise 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 12 puan toplayarak 1.33 ortalamaya ulaştı. Sıralamada; Galatasaray 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan ile 1.33 puan ortalaması yakaladı. Başakşehir ise 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 11 puan toplayarak 1.22 puan ortalaması tutturdu. Beşiktaş 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 0.87 puan ortalaması yakaladı, Alanyaspor ise 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 0.85 puan ortalaması elde edebildi.

HANGİ TAKIMIN MAÇLARI ZOR?

Süper Lig'de zirve yarışının içerisinde olan 7 takımın 2'nci yarıda birbirleriyle oynayacağı karşılaşmalar takımların şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynayacak. Trabzonspor ligin 2'nci yarısında kalan haftalarda Beşiktaş, Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray ile; Sivasspor; Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile; Fenerbahçe; Galatasaray, Sivasspor ve Beşiktaş ile; Galatasaray; Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor ile; Başakşehir; Trabzonspor, Alanyaspor ve Galatasaray ile; Beşiktaş; Trabzonspor, Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile; Alanyaspor ise Sivasspor, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

BU SEZON BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Bordo-mavililer, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, yaptığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.

DERBİLERİN TAKIMI

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Karadeniz ekibi, bu takımlarla oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Trabzonspor, 2018-19'da sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo- mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul'da 3-1'lik sonuçla yaşadı. Fırtına, 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı gösterdi.

SON YENİLGİ 374 GÜN ÖNCE

Karadeniz devi; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 1 yıldır kaybetmiyor. En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat'ta İstanbul'da Galatasaray'a 3-1 kaybeden bordo-mavililer, rakipleri karşısında son yenilgisini 374 gün önce yaşadı.

23'ÜNCÜ HAFTA NEFES KESECEK

Ligin 23'üncü haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor ile Alanyaspor, Beşiktaş ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Galatasaray kozlarını paylaşacak. Kazanan takımların zirve yolunda önemli avantaj sağlayacağı haftada bir diğer şampiyonluk mücadelesi veren takım Başakşehir ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.