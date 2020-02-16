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16 Şubat 2020, Pazar
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zirve aşkına! İşte 'in maçı 11'i

Trabzonspor zirve aşkına! İşte Hüseyin Çimşir'in Sivasspor maçı 11'i

'in 22. haftasında 1 puan üzerindeki 'u konuk ediyor. Bordo-mavili ekip, rakibini mağlup ederek 1 maç eksiğine rağmen zirveye konmayı planlıyor. İşte Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasının muhtemel 11'leri...

'de 1 maçı eksik olan 'un 41 puanı bulunuyor. temsilcisi bugün evinde ligi uzun süre domine eden 'u konuk edecek. Bordo-mavililer, Stadı'nda Yiğidoları mağlup ederse 44 puana yükselecek ve 1 maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunun sahibi olacak. Trabzonspor son olarak 2010-11 sezonunda 22 Nisan 2011'de liderdi. 9 yıl (298 hafta) sonra zirve şansı yakalayan Fırtına'da de futbolcular da bir hayli hırslı. Şehirden de büyük destek var. Tek hedef 3 puanı alıp Sivas ve 'i geçmek.

SÖRLOTH SAHADA

Trabzonspor, Sivasspor karşısında her zamanki kadrosuyla sahada olacak. Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezası 1'e indirilmişti. Hafta arası Erzurumspor ile oynanan kupa randevusunda forma giymeyen Norveçli yıldız bugünkü kritik mücadelede sahada olacak. Kalede her zamanki gibi Uğurcan Çakır görev yapacak. Savunma hattı Pereira- Hüseyin-Campi ve Novak'tan oluşacak. Önlerinde Obi Mikel emniyet sübabı olarak görev yapacak. Sosa oyunu kuracak. Guilherme, Ndiaye ve Nwakaeme ise en uçtaki Sörloth'u besleyecek. Hüseyin Çimşir dengeli oyun istedi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Obi mikel, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth.

Sivasspor: Samassa, Fatih, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, M.Hakan, Ziya, Fernando, Yasin, Yatabare.

7 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi 7 isim sarı kart sınırında. Fırtına'da Joao Pereira, Majid Hosseini, Gaston Campi, Obi Mikel, Guilherme, Anthony Nwakaeme ve teknik direktör Hüseyin Çimşir bugünkü Sivasspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Haftaya Kartal ile oynanacak maçta sahada olamayacaklar.

NWAKAEME REKOR PEŞİNDE

Karadeniz ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme son 3 maçta da fileleri sarstı. Bu karşılaşmalarda toplam 4 gol kaydetti. Daha önce Mart-Nisan 2019 tarihleri arasında 4 maçlık seri yakalamıştı. Bu bölümde 5 golü var.

İDMANLARINI TAMAMLADI

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmada bordo-mavili oyuncular açma-germe ile idmana başladı. 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maç oynadılar. İdman sonunda bol bol şut attılar.

TRABZON 13-8 ÜSTÜN

Karadeniz Fırtınası ile Yiğidolar bugüne kadar ligde 27 kez karşı karşıya geldiler. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 13 defa kazanırken, kırmızı-beyazlı ekibin 8 galibiyeti bulunuyor. 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 40 gol kaydetti. Kalesinde ise 30 gol gördü.

TRABZON İÇERİDE SİVAS DIŞARIDA

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor ve Sivasspor ilginç özellikleriyle ön plana çıkıyor. Fırtına, ligdeki attığı 45 golünün 29'unu iç sahada kaydetti. Sivasspor ise 40 golün 19'unu deplasman maçlarında attı.

6 MAÇLIK SERİ İSTİYOR

Bordo-mavililer 9 sezondur üst üste 6 maç kazanamıyor. En son 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. haftalarında kazanan Trabzonspor o tarihten bu yana benzer seri yakalayamamıştı. Bu yıl art arda 5 karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Fırtına, Sivasspor'u da devirirse 6 maçlık seri bulacak.

  1. 16.2.2020
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