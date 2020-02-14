Hüseyin Çimşir: Bir oyuncudan oluşmuyoruz
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde şans veremediği oyuncuları görme açısından iyi bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Ortaya koydukları performanstan memnunum. Turu ilk maçta zaten geçmiştik" dedi.
Fenerbahçe eşleşmesini zamanı gelince değerlendireceğini belirten Çimşir, Sörloth'a verilen 2 maç cezayla ilgili olarak, "Tahrik ve hakemin vermediği faulden sonra oluşan bir pozisyondu. Bazen hakem vermeyince oyuncular kendi adaletini arıyor. Bizim takımımız bir oyuncudan oluşmuyor" yorumunu yaptı. Çimşir, direğe çarpan Guilherme'nin durumunun ise iyi göründüğünü, bugün detaylı kontrol yapılacağını söyledi.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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