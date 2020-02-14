Hüseyin Çimşir: Bir oyuncudan oluşmuyoruz - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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: Bir oyuncudan oluşmuyoruz

Hüseyin Çimşir: Bir oyuncudan oluşmuyoruz

Teknik direktör , ligde şans veremediği oyuncuları görme açısından iyi bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Ortaya koydukları performanstan memnunum. Turu ilk maçta zaten geçmiştik" dedi.

eşleşmesini zamanı gelince değerlendireceğini belirten Çimşir, Sörloth'a verilen 2 maç cezayla ilgili olarak, "Tahrik ve hakemin vermediği faulden sonra oluşan bir pozisyondu. Bazen hakem vermeyince oyuncular kendi adaletini arıyor. Bizim takımımız bir oyuncudan oluşmuyor" yorumunu yaptı. Çimşir, direğe çarpan Guilherme'nin durumunun ise iyi göründüğünü, bugün detaylı kontrol yapılacağını söyledi.

  1. 14.2.2020
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