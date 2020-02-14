Hüseyin Çimşir: Bir oyuncudan oluşmuyoruz

Fenerbahçe eşleşmesini zamanı gelince değerlendireceğini belirten Çimşir, Sörloth'a verilen 2 maç cezayla ilgili olarak, "Tahrik ve hakemin vermediği faulden sonra oluşan bir pozisyondu. Bazen hakem vermeyince oyuncular kendi adaletini arıyor. Bizim takımımız bir oyuncudan oluşmuyor" yorumunu yaptı. Çimşir, direğe çarpan Guilherme'nin durumunun ise iyi göründüğünü, bugün detaylı kontrol yapılacağını söyledi.